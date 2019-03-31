全台首部8K環境紀錄片 台達電推出《水起．台灣》

2019-03-31 15:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



由台達電子文教基金會出資籌製全台首部8K超高畫質環境紀錄片《水起．台灣》，台灣時間31日下午3時登上日本NHK BS 8K衛星頻道對全球播映，台達基金會也在同一時間與國立自然科學博物館合作，以世界最高亮度36,000流明的台達8K投影機，與日本同步全球首映。

透過近700吋的巨幅銀幕，讓民眾實境感受8K影像的震撼，看到因氣候變遷所造成的降雨極端化、海水溫度上升以及超抽地下水等人類活動對生態環境的衝擊，呼籲大眾重視全球暖化與水資源。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，地球上只有十萬分之七的水（0.007%）可以被人類所利用，但根據聯合國近日發表的《世界水資源發展報告》，近40年來水資源使用量不但平均年增1%，全球已有20億人居住在嚴重缺水的國家。

他憂心地表示，台灣年降雨量看似雖多，卻愈來愈不平均，且伴隨著地球暖化的程度日趨惡化，極端氣候對台灣水資源分布所造成的衝擊也愈來愈大，希望透過台達領先的8K投影技術，擴散《水起．台灣》紀錄片的影響力，讓更多人透過8K環境紀錄片感受地球的危機。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，非常感謝日本NHK Enterprises拍攝團隊，為了忠實呈現台灣水景的多種面貌，特別以四季作為觀察點，順著黑潮的流向，南從墾丁北至北海道一路勘景，最後再選出適合的拍攝點，從勘景到拍攝完成共耗時一年九個月。

NHK Enterprises團隊與台達同仁總共投入超過50位人力，使用器材包括8K攝影機、高速攝影機、8K空拍機與水底攝影機等，讓大眾得以看到包括宜蘭棲蘭山逐漸消失的地衣苔蘚、台中七家灣溪櫻花鉤吻鮭的生態復育以及屏東墾丁珊瑚白化等現象，以8K細緻影像傳達在地球暖化及人為活動下，水及相關環境所受到的影響。

首映會中，台達全球亮度最高36,000流明的8K超高畫質雷射投影機更是首度亮相，讓超過300位民眾親臨感受近700吋的超高畫質8K投影的震撼影像，強化台達文教基金會推廣環境教育的效果。

為讓更多民眾感受8K投影的震撼與感受台灣水資源的困境，台達基金會與科博館合作，自4月2日起至4月7日，在科博館立體劇場做8K公益播映，民眾只要在科博館官網進行預約即可免費索票，詳情請參閱台中科博館官網。