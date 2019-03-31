親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

北農沒賣掉阿里山茶卻說混茶 嘉義茶農怒要韓國瑜道歉

日職／王柏融敲單場第2安 首分打點進帳

全台首部8K環境紀錄片 台達電推出《水起．台灣》

2019-03-31 15:14經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電子文教基金會出資籌製全台首部8K超高畫質環境紀錄片《水起．台灣》，台灣時間31日下午3時登上日本NHK BS 8K衛星頻道對全球播映，台達基金會也在同一時間與國立自然科學博物館合作，以世界最高亮度36,000流明的台達8K投影機，與日本同步全球首映。

透過近700吋的巨幅銀幕，讓民眾實境感受8K影像的震撼，看到因氣候變遷所造成的降雨極端化、海水溫度上升以及超抽地下水等人類活動對生態環境的衝擊，呼籲大眾重視全球暖化水資源

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，地球上只有十萬分之七的水（0.007%）可以被人類所利用，但根據聯合國近日發表的《世界水資源發展報告》，近40年來水資源使用量不但平均年增1%，全球已有20億人居住在嚴重缺水的國家。

他憂心地表示，台灣年降雨量看似雖多，卻愈來愈不平均，且伴隨著地球暖化的程度日趨惡化，極端氣候對台灣水資源分布所造成的衝擊也愈來愈大，希望透過台達領先的8K投影技術，擴散《水起．台灣》紀錄片的影響力，讓更多人透過8K環境紀錄片感受地球的危機。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，非常感謝日本NHK Enterprises拍攝團隊，為了忠實呈現台灣水景的多種面貌，特別以四季作為觀察點，順著黑潮的流向，南從墾丁北至北海道一路勘景，最後再選出適合的拍攝點，從勘景到拍攝完成共耗時一年九個月。

NHK Enterprises團隊與台達同仁總共投入超過50位人力，使用器材包括8K攝影機、高速攝影機、8K空拍機與水底攝影機等，讓大眾得以看到包括宜蘭棲蘭山逐漸消失的地衣苔蘚、台中七家灣溪櫻花鉤吻鮭的生態復育以及屏東墾丁珊瑚白化等現象，以8K細緻影像傳達在地球暖化及人為活動下，水及相關環境所受到的影響。

首映會中，台達全球亮度最高36,000流明的8K超高畫質雷射投影機更是首度亮相，讓超過300位民眾親臨感受近700吋的超高畫質8K投影的震撼影像，強化台達文教基金會推廣環境教育的效果。

為讓更多民眾感受8K投影的震撼與感受台灣水資源的困境，台達基金會與科博館合作，自4月2日起至4月7日，在科博館立體劇場做8K公益播映，民眾只要在科博館官網進行預約即可免費索票，詳情請參閱台中科博館官網。

台達電水資源暖化

相關新聞

「永不放棄」 高璐華 失敗當學習

2019-03-31 15:17

研發觸礁 蘋果無線充電板喊卡

2019-03-31 00:04

光學指紋辨識廠 衝出貨

2019-03-31 00:04

蘋果取消AirPower 台廠鏈空歡喜一場

2019-03-31 00:04

蘋果何時採用…光學指紋辨識放量關鍵

2019-03-31 00:03

台灣大林之晨 2日揭露5G策略

2019-03-30 23:58

蘋果取消AirPower無線充電板計畫 台廠影響有限

2019-03-30 21:38

搶攻「她」的商機 台廠也衝周邊品

2019-03-30 13:50

女性玩家遍地開花 遊戲市場新藍海

2019-03-30 13:50

華映科技向華映求償近88億元 5月22日開庭

2019-03-30 10:59

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-29 08:42

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 12:41
看更多

熱門文章

台銀14個月大提103億元備抵呆帳 獨董質疑大有問題

2019-03-30 16:38

產地洗成MIT 兩產業被盯上

2019-03-31 00:09

台塑化攜日商建廠 Q2試車

2019-03-31 00:00

蘋果取消AirPower 台廠鏈空歡喜一場

2019-03-31 00:04

全年投資型保單保費收入 安聯人壽：將止跌回溫

2019-03-31 06:21

理科太太註冊12類商標 最快5個月核准

2019-03-31 10:40

穩健型定存族 你該認識債券ETF

2019-03-31 09:37

研發觸礁 蘋果無線充電板喊卡

2019-03-31 00:04

蘋果取消AirPower無線充電板計畫 台廠影響有限

2019-03-30 21:38

宣告利率4月調降 壽險業看好投資型保單銷售

2019-03-30 22:14

光學指紋辨識廠 衝出貨

2019-03-31 00:04

國貿局示警：透過台灣「洗產地」 恐涉詐欺美國

2019-03-31 01:15

提列百億備抵呆帳 台銀：提高承擔風險能力

2019-03-30 19:38

中國華映告大同 跨海追債88億元

2019-03-31 00:02

美債殖利率倒掛 預告景氣衰退？

2019-03-30 23:55

神盾光學指紋辨識 最快4月供首家陸系客戶

2019-03-30 21:37

「貿易障礙」點名台灣 美再關切我豬牛議題

2019-03-31 01:01

台銀大提備抵呆帳 獨董質疑

2019-03-30 23:55

蘋果何時採用…光學指紋辨識放量關鍵

2019-03-31 00:03

台塑拚高值化 孵優質金雞

2019-03-30 23:58

大同旗下公司變債主 市場關注

2019-03-31 00:01

光學指紋辨識普及 寄望LCD方案面世

2019-03-30 21:37

投資型總保費外商NO.1 安聯人壽15連霸

2019-03-30 18:10

穆斯林流行服飾崛起 台廠搶攻新商機

2019-03-30 15:25

金融科技帶來變革 顧立雄：三作法做好準備

2019-03-31 11:50

台灣大林之晨 2日揭露5G策略

2019-03-30 23:58

律師觀點：誠實為上…勿觸美詐欺罪

2019-03-31 00:07

龍寶建設「莫忘初心．利他共好」30週年展登場

2019-03-30 21:38

匯市最前線／台幣估30.5~31元震盪

2019-03-30 23:17

壽險狂掃債券ETF 今年規模暴增逾5成

2019-03-31 09:13

地球一小時關燈 全台節電11萬度創歷年新高

2019-03-30 22:36

大改革讓Sony虧轉盈　會長平井一夫6月退休

2019-03-31 14:52

製造業PMI…最壞時刻已過

2019-03-31 00:07

大陸智財權政策 再遭抨擊

2019-03-31 00:08

沙盒實驗核准3件 顧立雄：創新與風險預防並重

2019-03-31 12:52

防洗錢評鑑 法部有信心

2019-03-30 23:55

原生台灣：台灣原住民的有機生活美學論壇 今日登場

2019-03-30 16:51

反洗錢評鑑 台灣「有把握不被制裁」

2019-03-30 23:46

替業務員打造行動辦公室 安聯人壽拚數位化

2019-03-30 18:10

國有耕租地 承租權可移轉非家屬

2019-03-30 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top