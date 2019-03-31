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IBM從切肉機走向雲端

2019-03-31 15:20聯合晚報 記者馬瑞璿／台北報導

談起IBM，對這家公司的印象向來是「科技大廠」，不過，回溯百年以前，IBM創始之初的主營業務卻是「切肉機」，與現代科技完全搭不上邊。100年來世界快速轉變，IBM組織營運也跟著時代不同而有所變化，從最早的切肉機、打字機、電腦一路走向雲端、AI（人工智慧），現在的IBM更講「Journey to Cloud」，以創新奠定下一個百年根基。

IBM的前身是一家名叫CTR（Computing Tabulating Recording）的公司，當時主要生產時鐘、切肉機、肉店秤盤，成立於1911年6月，直到1924年的時候，才正式改名為IBM（International Business Machines Corporation）。

1940年代初期，IBM發展了真空管電子式電腦，正式進軍電腦領域，1960年代更耗資50億美元開發大型電腦，並採用當時最新積體電路技術，開啟了現代電腦新篇章；爾後，打字機、個人電腦、工作站、伺服器、筆記型電腦業務陸續成為了IBM主營業務，也讓IBM成為科技界巨擘。

轉型／出售硬體部門 數位再造創新

2000年之後，IBM陸續將個人電腦事業部、伺服器業務部門出售給聯想，一時之間，市場對IBM營運產生質疑，憂心未來的IBM是否會與科技形同陌路？

然而，這項揣測已在近幾年打破，很顯然地，IBM不再走回硬體老路，而是積極發展大數據、雲端、人工智慧，IBM更喊出「Journey to Cloud」，希望聚焦產業數位轉型需求，攜手客戶走向數位再造創新旅程。

匯／台灣IBM 今年關鍵字

台灣IBM總經理高璐華表示，2019年科技力量將重塑全球商業和社會樣貌，台灣IBM將「匯」定義為今年的關鍵字，2019年將是整合的一年，透過整合科技和產業用戶的洞見與需求，展開AI、多雲和數位轉型的創新旅程。

IBM並不是只把「Journey to Cloud」當作口號，IBM最具前瞻性的部分，就是不管在人才還是研發方面都及早進行投資；根據美國商業專利數據庫IFI Claims公布的2018年美國專利數量企業排行榜，IBM在2018年以申請9100項美國專利，蟬聯排行榜之首，IBM已經連續26年蟬聯年度專利數量排行榜冠軍，而從資料來看，過去這幾年IBM申請的專利都集中在AI、雲計算與大數據，因應市場變化進行轉型。

AI時代／致力人才培育 擴大客戶體驗

在數位經濟時代，人才培育、客戶體驗是最為關鍵。

新科技重新定義任務並提高員工生產力，需要更多的訓練和學習新的工作方式，IBM推出全新「IBM人才與轉型服務」，協助企業及其員工在AI和智慧自動化時代，釋放更大潛能；另外，IBM也將在台北成立客戶體驗中心，匯集IBM全球和大中華區研發團隊為金融、醫療、製造等跨行業推出領先技術解決方案，讓客戶透過參訪體驗，了解最新的科技發展方向及產業洞察，並共同探討企業的可持續發展方向。

IBM雲端服務

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