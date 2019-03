「永不放棄」 高璐華 失敗當學習

2019-03-31 15:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 /台北報導



台灣IBM總經理高璐華。 記者鄭清元/攝影 分享 facebook

高璐華,台灣IBM總經理,也是科技界少見的女性經理人,「I never lose,I either win or learn, nothing is possible」是她的人生理念,她說,「永不放棄,有時候很讓人驚喜」,就算沒有成功,也可以把每一次的失敗當成學習、累積經驗,只要不放棄,就會得到認可。

「不放棄」是高璐華的堅持,她回想高中在美國念書的日子,她說,那時候自己剛移民美國,英文不好,美國升大學要考SAT,但英文考得不好,她正愁著要怎麼申請大學,但家人提醒她,不如考「托福」,以外國學生的方式來申請學校,她嘗試了,沒想到,最終,她成功申請進康乃爾大學。

「如果不做 肯定不能贏」

這種不放棄的精神,從求學、工作,一路到教育孩子,她也是用這樣的經驗傳承給下一代,她告訴孩子,「再怎麼有天分,沒有練習都不可能成功,有時候做這麼多練習也不見得會贏,但如果不做,肯定不能贏,我從小就讓他們了解天下沒有白吃的午餐,台上一分鐘,台下十年功」。

也是因為不放棄,即便在IBM各單位裡輪調,高璐華也盡心做好每一項工作,她坦言,換到行銷、硬體系統單位的時候也很挫折,很多東西需要時間上手,好在IBM會給大原則,不會限制員工,讓員工擁有很大的發揮空間,「當然,人也得願意走出舒適圈,如果沒有想學的好奇心,也會很痛苦,但抱持不斷學習的心態,就能挑戰不同工作」。

IBM永續經營 關鍵在「創新」

學習也是IBM對內部員工的期許,隨著世界一直轉變,IBM也讓內部員工參與線上課程,了解公司為什麼要轉型、公司為什麼在談「Journey to Cloud」,從上到下,從主管到一般同仁,每一位員工都要與時俱進。

IBM不只跟著科技潮流在走,也因為科技轉變而使得內部人才徵聘有極大不同,過去,IBM員工大多是硬體系統工程師,但隨著AI(人工智慧)、雲端時代到來,資料科學家、硬體架構師、商業分析師、系統分析師、平台開發設計師都是IBM積極尋找的新人才,對於已經成立百年的IBM來說,「創新」是這家老字號品牌永續經營的關鍵。

女性是IBM的重要生力軍

正因為所需人才不同,女性也成為了IBM營運的重要生力軍,台灣IBM就有56%的高階經理人是女性,高璐華說,「IBM公平對待每一個員工,只要表現得好,都會給予公平的價值,不會因為特定族群而有不同對待,這點IBM是真的很公平」。

過去的IBM主要業務為硬體,員工必須會修機器、扛機器,甚至半夜趕赴客戶公司維修,在在都讓女性不太願意應徵IBM工作;然而,隨著時代轉變,越來越多女性就讀工程學科,應用、大數據、設計師、銷售成為IBM營運重點項目,這也讓女性進入IBM工作沒有任何障礙,給女性相當多機會。

台灣IBM總經理高璐華受訪時,表情手勢豐富。 記者鄭清元/攝影 分享 facebook

用零碎時間 做好時間管理

一般而言,社會還是期待女性在工作之餘,能夠照顧家庭生活,身為高階經理人,高璐華要如何平衡家庭與工作?她笑著回應,「這一開始就得先跟另一半達成共識,剛開始到大陸工作的時候,我先生也是要飛來北京看我跟小孩,最後,我先生跟小孩回到台灣的時候,我自己也是兩岸來回,我盡力運用零碎時間,做好時間管理,但也要謝謝家人們的支持」。

6月將至,年輕學子們即將走出校園,成為社會新鮮人,她勉勵年輕人,對工作一定要有熱誠、保持學習的態度,人生要嘗試,否則會有遺憾,只要願意擁抱成長、只要不放棄,終有一天,一定會得到認可。