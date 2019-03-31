「永不放棄」 高璐華 失敗當學習

2019-03-31 15:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



台灣IBM總經理高璐華。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

高璐華，台灣IBM總經理，也是科技界少見的女性經理人，「I never lose，I either win or learn, nothing is possible」是她的人生理念，她說，「永不放棄，有時候很讓人驚喜」，就算沒有成功，也可以把每一次的失敗當成學習、累積經驗，只要不放棄，就會得到認可。

「不放棄」是高璐華的堅持，她回想高中在美國念書的日子，她說，那時候自己剛移民美國，英文不好，美國升大學要考SAT，但英文考得不好，她正愁著要怎麼申請大學，但家人提醒她，不如考「托福」，以外國學生的方式來申請學校，她嘗試了，沒想到，最終，她成功申請進康乃爾大學。

「如果不做 肯定不能贏」

這種不放棄的精神，從求學、工作，一路到教育孩子，她也是用這樣的經驗傳承給下一代，她告訴孩子，「再怎麼有天分，沒有練習都不可能成功，有時候做這麼多練習也不見得會贏，但如果不做，肯定不能贏，我從小就讓他們了解天下沒有白吃的午餐，台上一分鐘，台下十年功」。

也是因為不放棄，即便在IBM各單位裡輪調，高璐華也盡心做好每一項工作，她坦言，換到行銷、硬體系統單位的時候也很挫折，很多東西需要時間上手，好在IBM會給大原則，不會限制員工，讓員工擁有很大的發揮空間，「當然，人也得願意走出舒適圈，如果沒有想學的好奇心，也會很痛苦，但抱持不斷學習的心態，就能挑戰不同工作」。

IBM永續經營 關鍵在「創新」

學習也是IBM對內部員工的期許，隨著世界一直轉變，IBM也讓內部員工參與線上課程，了解公司為什麼要轉型、公司為什麼在談「Journey to Cloud」，從上到下，從主管到一般同仁，每一位員工都要與時俱進。

IBM不只跟著科技潮流在走，也因為科技轉變而使得內部人才徵聘有極大不同，過去，IBM員工大多是硬體系統工程師，但隨著AI（人工智慧）、雲端時代到來，資料科學家、硬體架構師、商業分析師、系統分析師、平台開發設計師都是IBM積極尋找的新人才，對於已經成立百年的IBM來說，「創新」是這家老字號品牌永續經營的關鍵。

女性是IBM的重要生力軍

正因為所需人才不同，女性也成為了IBM營運的重要生力軍，台灣IBM就有56%的高階經理人是女性，高璐華說，「IBM公平對待每一個員工，只要表現得好，都會給予公平的價值，不會因為特定族群而有不同對待，這點IBM是真的很公平」。

過去的IBM主要業務為硬體，員工必須會修機器、扛機器，甚至半夜趕赴客戶公司維修，在在都讓女性不太願意應徵IBM工作；然而，隨著時代轉變，越來越多女性就讀工程學科，應用、大數據、設計師、銷售成為IBM營運重點項目，這也讓女性進入IBM工作沒有任何障礙，給女性相當多機會。

台灣IBM總經理高璐華受訪時，表情手勢豐富。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

用零碎時間 做好時間管理

一般而言，社會還是期待女性在工作之餘，能夠照顧家庭生活，身為高階經理人，高璐華要如何平衡家庭與工作？她笑著回應，「這一開始就得先跟另一半達成共識，剛開始到大陸工作的時候，我先生也是要飛來北京看我跟小孩，最後，我先生跟小孩回到台灣的時候，我自己也是兩岸來回，我盡力運用零碎時間，做好時間管理，但也要謝謝家人們的支持」。

6月將至，年輕學子們即將走出校園，成為社會新鮮人，她勉勵年輕人，對工作一定要有熱誠、保持學習的態度，人生要嘗試，否則會有遺憾，只要願意擁抱成長、只要不放棄，終有一天，一定會得到認可。