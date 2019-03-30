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謝金河：大同集團連環爆教大家的投資第一課

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謝金河：大同集團連環爆教大家的投資第一課

2019-03-30 07:48聯合報 記者雷光涵╱即時報導

大同集團綠能、華映因每股淨值轉負將下市，連續兩個交易日衝擊集團各公司的表現。財訊傳媒董事長謝金河説，再一次印証投資第一課：要選對老闆。

謝金河在臉書發文說，同樣的產業，相同的產品，經營理念不同，最後結果會相差十萬八千里。例如，同是晶圓代工，台積電的市值是聯電的43倍。

他又舉例，區域網路設備廠的友訊以前優於智邦，但友訊在高次軒病逝，公司陷入群龍無首的內亂，智邦黃安捷懂得重用人才，現在智邦科技市值694億元，友訊剩下87.7億元。

謝金河說，大同的家族沒有經營能力，又不懂善用專業幹練的經理人，只留下一個不值錢的殼，給投資人留下一點追憶，可惜了。

謝金河臉書全文：

投資第一課：選老闆！

台灣的資本市場已經很久沒有出現連環爆的景象了，這回大同集團從綠能到華映相繼下市，而且都提列鉅額虧損，就像炸彈爆炸般，把幾十萬個投資人炸得粉碎，這應該是1998年吳祚欽等炒股集團一次弄垮多家上市公司以來，難得一見的連環爆。大同集團的這個連環爆，也再一次印証投資第一課：要選對老闆。

同樣的產業，相同的產品，經營理念不同，最後結果會相差十萬八千里。例如，同是晶圓代工，台積電市值6.366兆元，聯電只有1447億元，台積電的市值是聯電的43倍，投資台積電與聯電的命運大不相同。還有區域網路設備廠，以前友訊優於智邦，現在智邦科技市值694億元，友訊剩下87.7億元，智邦比友訊大7倍。這個差別是友訊在高次軒病逝，公司陷入群龍無首的內亂，智邦黃安捷懂得重用人才，最後命運也大不相同。還有聯家軍生出很多IC設計公司，但蔡明介努力經營聯發科，如今市值4496億，聯發科技系出聯電，但市值是聯電的2.1倍。

大同的家族沒有經營能力，又不懂善用專業幹練的經理人，最後只留下一個不值錢的殼，給投資人留下一點追憶，可惜了！

大同集團綠能、華映因每股淨值轉負將下市。本報資料照片
大同集團綠能、華映因每股淨值轉負將下市。本報資料照片
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大同謝金河

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