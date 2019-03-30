謝金河：大同集團連環爆教大家的投資第一課

2019-03-30 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



大同集團綠能、華映因每股淨值轉負將下市，連續兩個交易日衝擊集團各公司的表現。財訊傳媒董事長謝金河説，再一次印証投資第一課：要選對老闆。

謝金河在臉書發文說，同樣的產業，相同的產品，經營理念不同，最後結果會相差十萬八千里。例如，同是晶圓代工，台積電的市值是聯電的43倍。

他又舉例，區域網路設備廠的友訊以前優於智邦，但友訊在高次軒病逝，公司陷入群龍無首的內亂，智邦黃安捷懂得重用人才，現在智邦科技市值694億元，友訊剩下87.7億元。

謝金河說，大同的家族沒有經營能力，又不懂善用專業幹練的經理人，只留下一個不值錢的殼，給投資人留下一點追憶，可惜了。