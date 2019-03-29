智慧城市展今閉幕 躍升為全球最大智慧城市交流平台

2019-03-29 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



2019智慧城市展為期4日的展覽於今日圓滿閉幕，總計1250個攤位，吸引來自全球45個國家總計2061位海外專業人士參加，128位海外城市首長或代表參與首長高峰會議，成為全球規模最大的智慧城市產業解決方案展示與供應平台；主辦單位台北市電腦公會指出，第七屆智慧城市展將於明年3月24日到27日舉行，基於展覽規模快速擴增，將移至南港展覽2館盛大展出。

今年也首度舉辦「全球系統整合商大會」，共計有海外近200家系統整合商參加，具體促成台灣與泰國、越南、印尼與柬埔寨等國簽訂智慧城市方案合作備忘錄；同時，ICDI與國際城市組織WeGo也決定在智慧城市展平台上，攜手向全世界推介優質的智慧城市應用方案。

台北市電腦公會表示，今年大會的主題為「智慧物聯網引領智慧城市再升級(AIOT Invigorate Smart Cities)」，首度徵選全球的人工智慧(AI)新創公司推出AI 50，這些AI新創公司受到創投界的高度關注，國內廠商也表達將積極整合與導入的意願。

智慧運輸協會(ITS)首次以「智慧交通展」次品牌在智慧城市展同步展出，以交通行動服務（MaaS）、機車車聯網、智慧廊道、自駕車聯網、整合式智慧交通管理及偏鄉公共運輸平台等六個主題，受到來訪的全球城市首長的高度關注。

交通部指出，台灣過去兩度爭取智慧運輸世界大會（ITSWorld Congress）主辦權都沒有成功，看到智慧城市展已成為國際參與度極高的展會平台，未來可以考慮擴大智慧運輸的展出規模，提升我們智慧交通建設與產業的國際能見度。

今年「智慧教育展（Smart Education Expo）」則擴大設置智慧教育互動體驗館、教育轉型區及智慧教育專區等主題區，共計超過20個國家、90多個海內外政府機構、產業專家及教育工作者組團前來觀摩；同時，更首度舉辦「智慧教育高峰論壇」，邀請各國教育領袖共同簽署「台北宣言」:致力於以教育科技推動教育轉型；展區現場則舉辦35場快講沙龍直播，讓資訊能夠廣為散播。

由醫策會與台北市電腦公會舉辦的「智慧醫院院長大會」，邀請到衛生福利部、科技部、國內53位醫院院長及20位資通訊業界領袖討論「應用人工智慧打造高效能醫療照護組織」，交流AI對醫療機構與醫療產業的影響；同時，並揭示「台灣智慧醫療創新整合平台(HST)」的成立，醫策會董事長林啟禎表示，要透過HST平台整合國內醫療產業界解決方案，組成完整地

生態系統，共同面向國際市場的競爭。