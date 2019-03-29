親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

有眼不識珍珠！家中怪石人人忽視 專家驚：價值20億

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職：文官就是服從

智慧城市展今閉幕 躍升為全球最大智慧城市交流平台

2019-03-29 21:22聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

2019智慧城市展為期4日的展覽於今日圓滿閉幕，總計1250個攤位，吸引來自全球45個國家總計2061位海外專業人士參加，128位海外城市首長或代表參與首長高峰會議，成為全球規模最大的智慧城市產業解決方案展示與供應平台；主辦單位台北市電腦公會指出，第七屆智慧城市展將於明年3月24日到27日舉行，基於展覽規模快速擴增，將移至南港展覽2館盛大展出。

今年也首度舉辦「全球系統整合商大會」，共計有海外近200家系統整合商參加，具體促成台灣與泰國、越南、印尼與柬埔寨等國簽訂智慧城市方案合作備忘錄；同時，ICDI與國際城市組織WeGo也決定在智慧城市展平台上，攜手向全世界推介優質的智慧城市應用方案。

台北市電腦公會表示，今年大會的主題為「智慧物聯網引領智慧城市再升級(AIOT Invigorate Smart Cities)」，首度徵選全球的人工智慧(AI)新創公司推出AI 50，這些AI新創公司受到創投界的高度關注，國內廠商也表達將積極整合與導入的意願。

智慧運輸協會(ITS)首次以「智慧交通展」次品牌在智慧城市展同步展出，以交通行動服務（MaaS）、機車車聯網、智慧廊道、自駕車聯網、整合式智慧交通管理及偏鄉公共運輸平台等六個主題，受到來訪的全球城市首長的高度關注。

交通部指出，台灣過去兩度爭取智慧運輸世界大會（ITSWorld Congress）主辦權都沒有成功，看到智慧城市展已成為國際參與度極高的展會平台，未來可以考慮擴大智慧運輸的展出規模，提升我們智慧交通建設與產業的國際能見度。

今年「智慧教育展（Smart Education Expo）」則擴大設置智慧教育互動體驗館、教育轉型區及智慧教育專區等主題區，共計超過20個國家、90多個海內外政府機構、產業專家及教育工作者組團前來觀摩；同時，更首度舉辦「智慧教育高峰論壇」，邀請各國教育領袖共同簽署「台北宣言」:致力於以教育科技推動教育轉型；展區現場則舉辦35場快講沙龍直播，讓資訊能夠廣為散播。

由醫策會與台北市電腦公會舉辦的「智慧醫院院長大會」，邀請到衛生福利部、科技部、國內53位醫院院長及20位資通訊業界領袖討論「應用人工智慧打造高效能醫療照護組織」，交流AI對醫療機構與醫療產業的影響；同時，並揭示「台灣智慧醫療創新整合平台(HST)」的成立，醫策會董事長林啟禎表示，要透過HST平台整合國內醫療產業界解決方案，組成完整地

生態系統，共同面向國際市場的競爭。

林口新創園區與亞馬遜AWS在2019智慧城市展簽署聯合創新中心合作案。台北市電腦...
林口新創園區與亞馬遜AWS在2019智慧城市展簽署聯合創新中心合作案。台北市電腦公會提供。
分享

智慧城市車聯網

相關新聞

蔡明忠點將 鄭俊卿再擔任凱擘董事長

2019-03-29 18:12

鄭俊卿退休將轉任凱擘董座 稱台灣大是職涯最美回憶

2019-03-29 17:37

續拚新事業 佳世達要找各領域「隱藏冠軍」

2019-03-29 17:12

清大攜手台經院 打造台泰產業落地育成新基地

2019-03-29 16:17

LINE原始開發者慎重熩 擔任共同執行長

2019-03-29 15:02

鴻海威州廠 拚明年Q4投產

2019-03-29 14:49

沈振來創業 i-Motion開幕 施崇棠站台

2019-03-29 14:46

郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽

2019-03-29 12:24

5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫

2019-03-29 12:23

鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02

百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎

2019-03-29 11:12

中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-29 08:42

陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」

2019-03-29 02:29

華為看5G 未來20年主流

2019-03-29 02:29

高通挺台灣 打造創新生態系

2019-03-29 01:32

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

遠傳宣布 發行物聯網eSIM技術與應用白皮書

2019-03-28 18:27

HOLA全新概念店開幕 宏達電VIVE團隊協助導入VR技術

2019-03-28 17:48

宏達電與HOLA特力和樂家居 合推VR居家設計風格體驗

2019-03-28 17:41

PayPal 賣家交易安全保障 擴及串流等數位內容商品交易

2019-03-28 17:40

資誠助攻新創發展 成立創業成長加速器

2019-03-28 16:18

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 12:41
看更多

熱門文章

勞保年資不滿15年 這樣做才可以領年金

2019-03-29 13:01

韓流發威 高雄迎千億投資

2019-03-29 01:08

逾60萬員工、全年營收4兆元 全台最具競爭力產業是這項

2019-03-29 10:11

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

經部衝太陽能 從屋頂轉地面

2019-03-29 01:19

秒買秒退是同業趁「油」打劫？魏應充兄弟直播爆內幕

2019-03-29 15:36

這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠

2019-03-29 10:07

華為看5G 未來20年主流

2019-03-29 02:29

限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天

2019-03-29 12:22

營造施工便宜行事釀禍 勞動部重罰

2019-03-29 11:09

列報扶養親屬 慎防三錯誤

2019-03-28 23:04

上市櫃出包 求償擬擴及總座

2019-03-29 00:45

中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46

高雄愛情摩天輪 外商興趣高

2019-03-28 23:20

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

蘇貞昌人馬…前立委林育生 正式接掌圓山董座

2019-03-29 11:08

郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽

2019-03-29 12:24

太陽能產業低迷…達標挑戰大

2019-03-29 01:19

牌照稅4月1日開徵 三方式繳納

2019-03-28 23:04

百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎

2019-03-29 11:12

經濟部再通過六廠商回台投資案 投資金額340億元

2019-03-29 17:11

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

羅智先：無人店不賺錢 但非做不可

2019-03-28 23:53

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

好野人變多 長榮航商務客大增一成

2019-03-29 19:54

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫

2019-03-29 12:23

陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」

2019-03-29 02:29

公司治理四措施 6月30日前須完成

2019-03-29 00:45

壽險業經營困境 李紀珠提3解方

2019-03-29 12:21

又有台商回流！經濟部通過6案投資金額340億

2019-03-29 17:18

羅智先談攻韓 補齊東北亞版圖

2019-03-29 00:08

製造業景氣燈號 連四個月亮「衰退」藍燈

2019-03-29 10:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top