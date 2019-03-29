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全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

矽瑪：今年業績成長不亞於去年

2019-03-29 20:22經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

矽瑪董事長游素冠今（29）日表示，2019年業績增長不亞於去年，並將以穿戴裝置及物聯網（IoT）產品的成長動能較強，今年3、4月業績表現將與1月差不多，目標希望毛利率能維持在30%以上。

矽瑪今天參加福邦證券舉辦的法說會，該公司2018年稅後純益5,169.1萬元，較2017年轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）1.31元，平均毛利率為28.34%。

矽瑪之前應證交所要求，公布2019年1、2月稅後純益2,382.8億元，較2018年同期轉虧為盈，2019年前兩個月的EPS為0.54元。

矽瑪財務長黃拓文表示，2019年1、2月的毛利率達38.5%，除了是新產品量產之外，主要原因是2月是中國大陸廠過農曆年，勞工都回家了，使得勞工成本下降很多，在費用節省很多之下，帶動毛利率上揚。若是扣掉2月因素的話，預期毛利率落在30%左右比較合理。

矽瑪2018年產品占營收比重，穿戴式裝置占36.53%，消費性產品占36.59%，車用、醫療及工業用占21.83%。若是2019年前兩個月來看，穿戴裝置占47.84%，消費性占23.21%，車用、醫療與工業用占25.44%。

矽瑪穿戴裝置的主要客戶，包括Fitbit、MK、亞曼尼及Fossil等，由於這些品牌許多是精品業者，利潤也會比一般產品好一些。另外，亞馬遜的智慧音箱，輝達（NIVDIA）的RTX 2080顯卡配件，或是微軟虛擬實境（VR）產品等。在車用產品方面，主要是出貨OBD 2及電子定位追蹤器（ELD）的cable等。

游素冠說，2019年在穿戴裝置要新增一家客戶，預期下半年旺季出貨才會比較大，至於美國從2018年開始，在大貨車上要裝ELD，預期美國有350萬輛卡車要裝ELD，而加拿大也將從2019年第4季開始裝ELD。

至於穿戴的趨勢，她說，品牌廠商都鎖定醫療用途，目前穿戴裝置提供的數據只是參考，沒有醫療價值，未來的發展會很快，這些品牌已經在收購美國一些新創公司，發展醫療軟件，包括可以測血壓、心跳及糖尿等，這也將推升穿戴裝置的未來成長。

矽瑪董事長游素冠。記者蕭君暉/攝影
矽瑪董事長游素冠。記者蕭君暉/攝影
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穿戴裝置毛利率

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