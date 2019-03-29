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陸委會恐罰韓國瑜50萬！中市攤商捐款救賣菜郎 電話接到手軟

2019首季基金成績單 這個市場漲逾二成稱霸市場

2019-03-29 19:14經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

第1季進入尾聲，回顧全球各類型風險性資產皆展開彈升行情，其中又以中國相關資產表現最為亮眼，摩根投信指出，在中國股市年迄今大漲兩成的領漲帶動下，中國相關基金也跟著水漲船高，根據統計，包括中國基金與大中華基金，在第1季各類型基金中的績效最為突出，前10強績效在20%至30%間，相較大盤更佳。

Lipper統計顯示，統計到3月27日，境內外中國股票基金第一季的平均績效達20.4%，與大盤同期20.09%的漲勢表現相當，若進一步來看，高達20檔績效在20%以上，明顯勝過大盤漲幅，且在3月震盪的行情中，也同樣保持正報酬，顯見主動型基金的選股優勢。

摩根中國A股型產品經理張乃文指出，在政策紅利的激勵，以及MSCI提高A股納入因子比重，今年來中國股市一甩去年頹勢，放量飆漲，成交量改寫2015年以來新高，也吸引外資買盤大舉進駐卡位，帶領A股急奔進入技術性牛市。

張乃文說明，MSCI指數2月底宣布將分三階段，把中國A股的納入因子從5%提高至20%，吸引更多長期資金流入，對於A股股市產生結構性影響，提高資金黏著性，且根據MSCI預估，此舉將帶來800億美元的資金流入，同時也會漸漸扭轉中國股市以散戶為主的投資風格。

除資金面的正向影響，張乃文表示，中美貿易問題的發展，也左右投資人的信心，随著中美貿易紛爭進入2019年持續朝正向發展，對去年已大幅修正的中國股市而言，有助緩解市場緊繃情緒。由於中美摩擦的實質性影響更多將在今年體現，中國後續貨幣與財政政策是否將提供經濟增長一定支撐，實為關注焦點。

張乃文建議，縱使第1季中國股市已彈升兩成，但目前A股評價仍低於歷史平均，建議投資人不妨布局具有高結構性獲利成長性的產業，以及具產業競爭力的個股，例如智慧型手機相關供應鏈產業、具有領先同業研發能力的醫藥產業，以及獲利具成長性的大型消費藍籌股，都是近期值得留意的題材。

A股摩根投信

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