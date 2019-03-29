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佳世達：今年將持續投資解決方案及醫療新事業

2019-03-29 19:04經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

佳世達（2352）董事長陳其宏今（29）日表示，今年全球經濟情勢不穩定，對整體景氣看法保守，因此佳世達更要加速產業轉型，近兩年每年約斥資40億元，投資或併購目標領域的隱形冠軍，加入佳世達聯合艦隊，今年也將持續投資，同時看好解決方案及醫療等新事業營收將保持強勁成長。

佳世達轉型投資的新事業包括智慧解決方案、醫療與零組件。佳世達表示，去年醫療事業營收約95億元，解決方案營收約110億元，都有三成以上的成長，去年也增加零組件領域的投資，朝2022年新事業營收占比超過五成目標邁進。

陳其宏指出，佳世達過去兩年來，每年都約斥資40億元入股或併購新夥伴，今年也將持續投資，並慎選投資標的。五年來，加入佳世達聯合艦隊的公司約有20家，在佳世達的資源挹注後，營收都有明顯成長，並超過產業平均成長率。而旗下友通也投資其陽科技，逐步打造「子艦隊」。至於佳世達在醫療部分的投資，更從醫院、設備、耗材、牙科、洗腎、聽力等日漸多元，並積極拓展通路。

佳世達表示，去年解決方案相關營收已突破百億元規模，自2015年以來已成長六成。旗下的友通資訊由工業電腦板卡跨入系統，去年合併營收成長4成達52億元，今年則以核心運算能力再擴大網路通訊布局，攜手其陽科技搶攻網通資安市場。另外與成大簽署智慧校園備忘錄，並與成大醫院聯手打造智慧醫院，和拍檔科技攜手打造雲端融合、軟硬整合的智慧零售方案。

佳世達營收

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