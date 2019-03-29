蔡明忠點將 鄭俊卿再擔任凱擘董事長

2019-03-29 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣大哥大總經理鄭俊卿。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

台灣大哥大總經理鄭俊卿今（29）日屆齡退休，但富邦集團大董蔡明忠「點將」重新擔任凱擘董事長，迎戰數位匯流下的媒體戰局。他今天參加送別茶會說，是在不同位置和同仁並肩作戰，會以最高指導原則T.I.M.E (Telecom、 Internet、 Media& Entertainment、E-Commerce)以及企業永續的方向邁進，希望台灣大成為台灣數位匯流領航者。

鄭俊卿今天是最後一個上班日，台灣大舉辦驚喜送別茶會，同仁們紛紛拍照留念、不捨擁抱，顯示了鄭俊卿領導獲得肯定。

台灣大哥大團隊精心準備神秘禮物，將鄭俊卿在台灣大與員工一起打拚的1,915個日子的點點滴滴，濃縮剪輯成一支4分鐘多影片，瞬間讓員工都回到甘苦與共的過去。即將接任總經理的顧問林之晨代表所有同仁將影片送給鄭俊卿留作紀念。

鄭俊卿表示，他職場33年的歲月，有超過三分之一的時間是在台灣大哥大，度過了充滿挑戰的11年，他印象最深刻的是2013年底接任台灣大總經理職務，5年3個月期間，讓台灣大可以連七年蟬聯電信獲利王，連續兩年獲得DJSI道瓊永續發展世界指數的肯定，2018年再獲得全球電信類世界指數第一名。

林之晨在過去一個半月進行交接，他近身觀察後以「巨人」來比喻鄭總經理，直言自己猶如跟隨在巨人身影後前行，固然艱難，也期望自己能站在巨人肩膀上，帶領團隊更上層樓。

鄭俊卿2007年底加入台灣大哥大，從家計用戶事業群營運長到兼任技術長，以董事長兼總經理的身份加入凱擘，2013年底回到台灣大擔任總經理，一路從2G時代奮戰到4G開台、普及，台灣大也成為全台市值前20大的上市公司。