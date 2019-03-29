親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

增產報國！年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

蔡明忠點將 鄭俊卿再擔任凱擘董事長

2019-03-29 18:12經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣大哥大總經理鄭俊卿。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台灣大哥大總經理鄭俊卿。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
分享

台灣大哥大總經理鄭俊卿今（29）日屆齡退休，但富邦集團大董蔡明忠「點將」重新擔任凱擘董事長，迎戰數位匯流下的媒體戰局。他今天參加送別茶會說，是在不同位置和同仁並肩作戰，會以最高指導原則T.I.M.E (Telecom、 Internet、 Media& Entertainment、E-Commerce)以及企業永續的方向邁進，希望台灣大成為台灣數位匯流領航者。

鄭俊卿今天是最後一個上班日，台灣大舉辦驚喜送別茶會，同仁們紛紛拍照留念、不捨擁抱，顯示了鄭俊卿領導獲得肯定。

台灣大哥大團隊精心準備神秘禮物，將鄭俊卿在台灣大與員工一起打拚的1,915個日子的點點滴滴，濃縮剪輯成一支4分鐘多影片，瞬間讓員工都回到甘苦與共的過去。即將接任總經理的顧問林之晨代表所有同仁將影片送給鄭俊卿留作紀念。

鄭俊卿表示，他職場33年的歲月，有超過三分之一的時間是在台灣大哥大，度過了充滿挑戰的11年，他印象最深刻的是2013年底接任台灣大總經理職務，5年3個月期間，讓台灣大可以連七年蟬聯電信獲利王，連續兩年獲得DJSI道瓊永續發展世界指數的肯定，2018年再獲得全球電信類世界指數第一名。

林之晨在過去一個半月進行交接，他近身觀察後以「巨人」來比喻鄭總經理，直言自己猶如跟隨在巨人身影後前行，固然艱難，也期望自己能站在巨人肩膀上，帶領團隊更上層樓。

鄭俊卿2007年底加入台灣大哥大，從家計用戶事業群營運長到兼任技術長，以董事長兼總經理的身份加入凱擘，2013年底回到台灣大擔任總經理，一路從2G時代奮戰到4G開台、普及，台灣大也成為全台市值前20大的上市公司。

台灣大哥大鄭俊卿巨人

相關新聞

鄭俊卿退休將轉任凱擘董座 稱台灣大是職涯最美回憶

2019-03-29 17:37

續拚新事業 佳世達要找各領域「隱藏冠軍」

2019-03-29 17:12

清大攜手台經院 打造台泰產業落地育成新基地

2019-03-29 16:17

LINE原始開發者慎重熩 擔任共同執行長

2019-03-29 15:02

鴻海威州廠 拚明年Q4投產

2019-03-29 14:49

沈振來創業 i-Motion開幕 施崇棠站台

2019-03-29 14:46

郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽

2019-03-29 12:24

5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫

2019-03-29 12:23

鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02

百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎

2019-03-29 11:12

中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-29 08:42

陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」

2019-03-29 02:29

華為看5G 未來20年主流

2019-03-29 02:29

高通挺台灣 打造創新生態系

2019-03-29 01:32

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

遠傳宣布 發行物聯網eSIM技術與應用白皮書

2019-03-28 18:27

HOLA全新概念店開幕 宏達電VIVE團隊協助導入VR技術

2019-03-28 17:48

宏達電與HOLA特力和樂家居 合推VR居家設計風格體驗

2019-03-28 17:41

PayPal 賣家交易安全保障 擴及串流等數位內容商品交易

2019-03-28 17:40

資誠助攻新創發展 成立創業成長加速器

2019-03-28 16:18

威剛攜手東泰高中 打造超強電競室

2019-03-28 15:52

電競產業夯！威剛攜手東泰電競專班培育人才

2019-03-28 14:06

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 12:41
看更多

熱門文章

勞保年資不滿15年 這樣做才可以領年金

2019-03-29 13:01

韓流發威 高雄迎千億投資

2019-03-29 01:08

逾60萬員工、全年營收4兆元 全台最具競爭力產業是這項

2019-03-29 10:11

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

經部衝太陽能 從屋頂轉地面

2019-03-29 01:19

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠

2019-03-29 10:07

華為看5G 未來20年主流

2019-03-29 02:29

秒買秒退是同業趁「油」打劫？魏應充兄弟直播爆內幕

2019-03-29 15:36

列報扶養親屬 慎防三錯誤

2019-03-28 23:04

限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天

2019-03-29 12:22

上市櫃出包 求償擬擴及總座

2019-03-29 00:45

營造施工便宜行事釀禍 勞動部重罰

2019-03-29 11:09

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

高雄愛情摩天輪 外商興趣高

2019-03-28 23:20

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46

蘇貞昌人馬…前立委林育生 正式接掌圓山董座

2019-03-29 11:08

太陽能產業低迷…達標挑戰大

2019-03-29 01:19

百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎

2019-03-29 11:12

牌照稅4月1日開徵 三方式繳納

2019-03-28 23:04

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

羅智先：無人店不賺錢 但非做不可

2019-03-28 23:53

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽

2019-03-29 12:24

陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」

2019-03-29 02:29

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

郭台銘預告臉書直播 鴻海農業科技創業擂台賽

2019-03-28 20:19

5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫

2019-03-29 12:23

公司治理四措施 6月30日前須完成

2019-03-29 00:45

壽險業經營困境 李紀珠提3解方

2019-03-29 12:21

羅智先談攻韓 補齊東北亞版圖

2019-03-29 00:08

製造業景氣燈號 連四個月亮「衰退」藍燈

2019-03-29 10:12

開發金挺新創 打造開放銀行

2019-03-29 00:43

經濟部再通過六廠商回台投資案 投資金額340億元

2019-03-29 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top