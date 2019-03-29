鄭俊卿退休將轉任凱擘董座 稱台灣大是職涯最美回憶

2019-03-29 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣大(3045)總經理鄭俊卿將屆齡退休，未來仍將留任富邦集團，4月1日凱擘董事會通過後，將擔任凱擘董事長職務；今(29)日是鄭俊卿擔任總經理的最後一個上班日，在特別為他舉辦的驚喜送別茶會上哽咽的表示，「在台灣大5年3個月的日子，是我職涯最精彩、最美麗的回憶」。

台灣大新任總經理林之晨將在4月1日接任，今日特別為鄭俊卿舉辦驚喜送別茶會，台灣大團隊精心準備神秘禮物，將鄭俊卿在台灣大與同仁一起打拼的1,915個日子的點點滴滴，濃縮剪輯成一支4分鐘多影片，且將這支珍貴影片送給鄭總留作紀念。

各事業單位紛紛獻上花束、卡片，並且製作一個有著可愛鄭總公仔的大蛋糕，感謝鄭總經理過去5年來所創造的績效，另外，同仁們也紛紛到場拍照留念、不捨擁抱，處處可見鄭俊卿深入人心又親切的領導魅力。

鄭俊卿在離別茶會中分享心情指出，不但充滿著喜悅欣慰也有更多的不捨，回首職場33年歲月，有超過三分之一的時間是在台灣大，在這裡度過充滿挑戰的11年，令他印象最深刻的是2013年底，在大二董的信任下，銜命接下台灣大總經理職務後的5年3個月。

他強調，即便辛苦，但在全體同仁上下一心的努力下，台灣大不但連續7年蟬聯電信獲利王，更連續兩年獲得DJSI道瓊永續發展世界指數的肯定，2018年再獲得全球電信類世界指數第一名，讓世界透過台灣大哥大看到台灣。這不單是他職涯中最珍視的成就，更感謝大二董更給予他揮灑空間。

鄭俊卿以從未展現過的雙魚座AB型、感性和真性情的一面，寫了一封長達1500字給全體同仁的一封公開信，向同仁表達謝意。鄭俊卿在信中提及他是在2007年底加入台灣大這個大家庭。

他表示，2007年也是人類歷史極不尋常的ㄧ年，包括第一代iPhone問世，Google正式向外界展示Android作業系統、Amazon推出名為Kindle的電子書閱讀器、台灣電信業則正要從2G升級3G，蓬勃發展的行動通訊科技蓄勢待發，即將為人類生活帶來巨大變革，而他何其幸運，能投身其中，迎接風起雲湧的科技時代來臨。

鄭俊卿說，如今要與台灣大一起打過無數美好戰役的團隊道別，縱然心中百般不捨，但如同他好朋友們所言，能在事業高峰屆齡退休是難得的福氣，此刻，他心中除了充滿感恩、也沒有任何遺憾。

將接任總經理的林之晨顧問則是指出，在過去一個半月與鄭總密切交接的近身觀察後，他以「巨人」來比喻鄭總經理，尤其感謝在鄭總的帶領下，台灣大已是戰鬥力十足的堅強團隊，更直言自己猶如跟隨在巨人身影後前行，固然艱難，但也期望自己能站在巨人肩膀上，帶領團隊更上層樓。