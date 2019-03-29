NCC強調絕不可能質疑世新廣電的專業度

2019-03-29 17:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會(NCC)周三處分中天新聞台後，今天又傳出在周三當天的委員會議中，找中天新聞台主管與會陳述意見，結果委員洪貞玲質疑中天新聞主管世新畢業的專業性，引爆「戰學校」紛爭。

NCC還原當時的談話，強調洪貞玲僅詢問中天新聞助理新聞總監「有沒有相關新聞專業的訓練」。詢問了主管的學歷背景後，詢問「依照助理總監的新聞專業，大幅報導韓國瑜是符合專業的嗎?」從頭到尾沒有質疑過世新廣電的專業與適格性，應是中天主管過度解讀。

NCC發言人翁柏宗強調，絕不可能質疑世新廣電的專業度，中天的說法不符事實，外界不要把錯誤訊息當真。