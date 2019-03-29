NCC強調絕不可能質疑世新廣電的專業度

相關新聞
清大攜手台經院 打造台泰產業落地育成新基地2019-03-29 16:17
LINE原始開發者慎重熩 擔任共同執行長2019-03-29 15:02
鴻海威州廠 拚明年Q4投產2019-03-29 14:49
沈振來創業 i-Motion開幕 施崇棠站台2019-03-29 14:46
郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽2019-03-29 12:24
5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫2019-03-29 12:23
鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約2019-03-29 12:02
百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎2019-03-29 11:12
中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才2019-03-29 10:46
合併是生技轉型的萬靈丹？2019-03-29 08:42
陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」2019-03-29 02:29
華為看5G 未來20年主流2019-03-29 02:29
高通挺台灣 打造創新生態系2019-03-29 01:32
行動身分識別研發 有斬獲2019-03-29 00:58
不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣2019-03-28 23:40
遠傳宣布 發行物聯網eSIM技術與應用白皮書2019-03-28 18:27
HOLA全新概念店開幕 宏達電VIVE團隊協助導入VR技術2019-03-28 17:48
宏達電與HOLA特力和樂家居 合推VR居家設計風格體驗2019-03-28 17:41
PayPal 賣家交易安全保障 擴及串流等數位內容商品交易2019-03-28 17:40
資誠助攻新創發展 成立創業成長加速器2019-03-28 16:18
威剛攜手東泰高中 打造超強電競室2019-03-28 15:52
面板價格續跌 部分尺寸回彈2019-03-28 14:53
提供企業數位轉型 亞太電信推智慧銀行、零售解決方案2019-03-28 14:53
警訊！德大廠英飛凌下修財測 台廠供應鏈「驚驚」2019-03-28 14:47
電競產業夯！威剛攜手東泰電競專班培育人才2019-03-28 14:06
全球電信商智慧城市大會登場 5G智慧應用超吸睛2019-03-28 12:41
AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？2019-03-28 12:41
熱門文章
韓流發威 高雄迎千億投資2019-03-29 01:08
勞保年資不滿15年 這樣做才可以領年金2019-03-29 13:01
尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨2019-03-28 23:57
不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣2019-03-28 23:40
逾60萬員工、全年營收4兆元 全台最具競爭力產業是這項2019-03-29 10:11
經部衝太陽能 從屋頂轉地面2019-03-29 01:19
這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案2019-03-28 22:51
華為看5G 未來20年主流2019-03-29 02:29
這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠2019-03-29 10:07
列報扶養親屬 慎防三錯誤2019-03-28 23:04
上市櫃出包 求償擬擴及總座2019-03-29 00:45
解決壽險業困境 新光金副董李紀珠建議借鏡日本2019-03-28 18:52
期貨保證金新制 上路2019-03-29 01:16
行動身分識別研發 有斬獲2019-03-29 00:58
高雄愛情摩天輪 外商興趣高2019-03-28 23:20
限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天2019-03-29 12:22
新壽報喜 不動產身價大增逾710億2019-03-29 00:13
鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約2019-03-29 12:02
太陽能產業低迷…達標挑戰大2019-03-29 01:19
蘇貞昌人馬…前立委林育生 正式接掌圓山董座2019-03-29 11:08
營造施工便宜行事釀禍 勞動部重罰2019-03-29 11:09
中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才2019-03-29 10:46
秒買秒退是同業趁「油」打劫？魏應充兄弟直播爆內幕2019-03-29 15:36
百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎2019-03-29 11:12
尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨2019-03-28 22:11
牌照稅4月1日開徵 三方式繳納2019-03-28 23:04
羅智先：無人店不賺錢 但非做不可2019-03-28 23:53
公司下市新規 明年4月啟動2019-03-29 00:10
元大證總座 傳黃維誠升任2019-03-29 00:13
「2019米粉節」將登場 PChome 24h購物歡慶2019-03-28 18:27
因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資2019-03-29 00:45
郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽2019-03-29 12:24
陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」2019-03-29 02:29
郭台銘預告臉書直播 鴻海農業科技創業擂台賽2019-03-28 20:19
強制下市新制 明年4月實施2019-03-29 00:45
5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫2019-03-29 12:23
公司治理四措施 6月30日前須完成2019-03-29 00:45
壽險業經營困境 李紀珠提3解方2019-03-29 12:21
羅智先談攻韓 補齊東北亞版圖2019-03-29 00:08
看好高雄房市熱度 中石化加快土地開發腳步2019-03-28 18:05
留言