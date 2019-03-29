續拚新事業 佳世達要找各領域「隱藏冠軍」

2019-03-29 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



佳世達（2352）聯合艦隊持續擴充軍容，厚實2019年成長基礎，朝2022年高附加價值事業過半目標邁進。佳世達積極擴展解決方案與醫療事業，首季旗下友通第一樁投資案已完成；凱圖也正式成立泰國分公司進軍東南亞市場；多項新事業均帶動營收、毛利穩健成長，持續擴大佳世達轉型優勢。

佳世達董事長陳其宏表示，今年在全球經濟情勢不穩定、台灣電子產業典範轉移等不利因素下，更應加速產業轉型大計，持續集結目標領域的隱形冠軍，加入佳世達聯合艦隊，打破原先企業規模的成長天花板，充分發揮集團資源和專業分工的效益，為佳世達和艦隊夥伴實現增長，提升股東價值。

以解決方案為例，佳世達指出，2018年解決方案相關營收已突破百億元規模，自2015年以來已成長六成。旗下友通由工業電腦板卡跨入系統，去年合併營收成長四成達52億元，今年則以核心運算能力「Computing」再擴大網路通訊「Networking」布局，攜手其陽科技搶攻網通資安市場。

佳世達六大智慧解決方案持續強化布局，和成大簽署智慧校園備忘錄，並與成大醫院聯手打造智慧醫院，和拍檔科技攜手打造雲端融合、軟硬整合的智慧零售方案，智慧工廠、智慧能源與智慧企業也陸續拓展新客戶。

在醫療事業方面，明基醫院營運健康，持續加強重點專科建設，已通過中國胸痛中心與綜合卒中中心認證，兩院至2018年10月累計服務超過千萬人次。