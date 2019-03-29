清大攜手台經院 打造台泰產業落地育成新基地

2019-03-29 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國立清華大學與台灣經濟研究院合作推動「亞洲矽谷創新營運模式研究計畫」。 圖／台經院提供 分享 facebook

國立清華大學與台灣經濟研究院合作推動「亞洲矽谷創新營運模式研究計畫」，近日舉辦台商南向服務系列說明會，邀集綠能、農業、電商、生物醫療及能源管理等業者共襄盛舉，展開為期三天的台泰產業媒合計畫，搶攻泰國市場商機。

台經院指出，泰國人口接近7,000萬人，經濟快速成長，並廣納海外投資，已是不可小覷的經濟體，如今台灣以南向政策為國家發展計畫，積極向東南亞拓展，泰國成為首要重點目標。

近年來，泰國投資促進會（BOI）也設立生物與醫學工業、先進製造、高價值服務、創意與數位等產業為主要投資對象，並給予多項投資福利，致力於產業轉型與升級，力圖吸引外資，與台灣產業、政策發展形成互補。

有鑑於此，清大與台經院打造台泰企業合作平台，透過研究泰國市場，協尋當地合作夥伴，實際幫助台灣企業深耕泰國，以突破市場困境，同時也透過泰國駐點實習計畫，期藉此培養台灣新南向人才。

台經院表示，該項計畫已推動三屆實習生實際於曼谷駐點服務台商，並成功幫助許多企業於泰國設立公司、駐點與開發商業機會，包括電子商務、醫療儀器、再生能源等產業，成效顯著，未來將持續由此平台進行人才培育與國際市場的產業合作鏈，並推展至東協各國。

計畫主持人清大科管所所長胡美智表示，團隊在科技部的支持下，推動並執行此次系列媒合說明會，清大與台經院期望透過與竹科管理局、越南辦事處科技組研討合作，藉由泰國推動4.0計畫的商機，抓住物聯網與雲端技術的發展趨勢，實際安排商業媒合活動，包括媒合電商、IoT、Fintech產業與泰國當地潛在用戶端如金融業者進行多方面談，共同討論相關產業在泰國市場發展現況與商機，並期望以此延伸連結未來合作，整合台灣精密技術、服務，連結上下游產業鏈，希望能為企業提供實質的幫助，推動長期跨國合作。