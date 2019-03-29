5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫

2019-03-29 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



近期市場討論4G投資還沒回收，5G又來了，而且投資金額是4G的四到五倍，中華電信董事長表示，中華電信沒有負債，而且現金流穩定，持續投入5G，不會「唉唉叫」。

5G投資龐大，但整體電信產業衰退，且還沒看到5G成功的商業模式。鄭優認為，不能因為展望悲觀就不做，從技術來看看不是跑最前面，但中華電信不會落後。

至於4G投資還沒回收，5G又是大投資。鄭優呼籲，政府給電信業者一點關照，希望有合理標金跟降低頻譜使用費。

不過鄭優也直言，雖然現在4G投資還沒回收，三家電信業者有兩家每股稅後純益（EPS）都快5元，一家超過2元，很慘嗎？其實言過其實。

鄭優指出，中華電信沒有負債，現金流也不錯，所以雖然5G投資很大，但不會「唉唉叫」，有人唉，看在學財經的自己眼裡，都在笑。

鄭優表示，未來5G應用靠企業客戶，提供網路系統，讓企業發展創新應用，如果標金成本跟網路成本太高，在產業發展上也會有負擔。

中華電信執副林國豐表示，5G推出時程配合政府的時程，釋照之前的準備，5G要實現，有多種挑戰發揮特色的挑戰，中華電信一直在做網路、軟體切片、雲端化的功能，都會在核心網路，未來大腦自己控制，邊緣運算的腦也是中華電信掌握。

林國豐表示，5G應用服務包含影視、AI2等，內部密切探討5G應用。5G潮流檔不住要積極準備配合公司轉型，把5G、AI、大數據浪潮結合起來，而網路底層，骨幹的結構也要做轉骨工作。