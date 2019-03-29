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蔡總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億

先進光去年每股賺2.36元 今年續拼成長

2019-03-29 11:45經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

光學鏡頭廠商先進光（3362）去年全年稅後純益較前一年大幅成長逾七成，全年每股稅後純益達2.36元，是近幾年的新高表現，而市場法人看好，該公司今年在車用鏡頭訂單成長及筆記型電腦鏡頭升級帶動下，今年全年營運仍有機會持續成長。

先進光公布去年業績，其中，全年營收為21.25億元，較前一年成長21.7%，全年稅後純益為2.34億元，更較前一年大幅成長74.6%，全年每股稅後純益為2.36元，是該公司近幾年每股獲利的最佳表現。

先進光去年營運大幅成長，主要是在主力產品，車用鏡頭及筆記型電腦鏡頭出貨成長的帶動，市場法人也預估，該公司今年在車用鏡頭持續成長、筆記型電腦事業穩定，以及指紋辨識新品量產出貨推升下，全年營收還有機會保持兩位數增幅。

在先進光去年的出貨結構中，去年筆電鏡頭佔營收比重約六成，車用鏡頭約一成，為該公司鏡頭產品的二大接單重心，而新產品方面，今年預估指紋辨識在今年可望順利量產，未來在新產品開始出貨之後，可能會使筆電鏡頭比重由目前的六成降到五成左右，不過，對整體的營收及獲利則可望有正面的貢獻。

市場法人指出，先進光今年在車用鏡頭還是以VOLVO供應鏈訂單為主要動能，新客戶訂單預計最快要2020年後才會放量，因此，出貨數量上，今年車用鏡頭出貨仍以穩健增長為主，但指紋辨識鏡頭新品目前已進入最後認證階段，預計今年第二季可望開始量產出貨。

光學鏡頭先進光營收

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