中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



交通部長林佳龍（中左起）、中華電信董事長鄭優、桃園市長鄭文燦出席。記者黃晶琳／攝影 分享 facebook

中華電信董事長鄭優今（29）日宣布，為了吸引高端科技人才，斥資近3億元在桃園電信研究院打造全新員工宿舍。

中華電信研究院宿舍擁有地上六樓、地下一樓，共124間套房，規劃商店、會客室、交誼廳等公共空間，預計2021年完工。

鄭優表示，最近積極埔心土地本來是荒地。在桃園市長鄭文燦的協助下，要成為桃園物流園區，發展地方經濟，

鄭優表示，發展數位經濟，要擁有更多人才及研發能量，人工智慧、大數據等，要吸引更多人才進來中華電信；吸引人才最重要一招，就是自己蓋員工宿舍，讓員工可以解決居住問題，兩年前就研擬在研究院蓋新宿舍。

智慧綠能員工宿舍能展現中華電信集團力量，結合研究院、數分、企分能量，打造一個結合AI智慧家庭、智慧住宿、人臉辨識、IoT環境感測、MOD影視多媒體、IOC智慧管理中心、BIM直覺式建物管理、居家健康、循環經濟等。

鄭優強調，智慧綠能宿舍將成為標竿，是智慧大樓延伸到全國各地。

此外，5G即將到來，中華電信也在研究院內以「5G應用」、「智慧社區」及「智慧城市」三大主軸，展示先進研發技術。

交通部長林佳龍表示，1,500名同仁是進入AIoT跟5G最重要寶貴的人才，引導台灣更有競爭力；交通部所屬單位都有勞資爭議，鄭優帶領的中華電信，勞資和諧，不會有罷工還有分紅多一點，不會罷工還認同公司。

鄭文燦表示，中華電信是產業轉型關鍵更是大地主，要推動產業活化，中華電信研究院是寶藏，研發能量很大，要成為研發人才的匯集地。