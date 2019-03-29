伺服器需求回溫 信驊營運重回軌道

2019-03-29 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



信驊（5274）受惠於5G時代來臨，國際大企業陸續宣布投資大型資料中心，2019年伺服器將重拾動能，營運重回成長軌道，早盤股價一度來到720元，漲幅2.8%。

信驊新一代遠端伺服器控制晶片將在6月送樣至英特爾，以因應英特爾2020年新一代伺服器處理器推出，一旦認證通過，信驊未來有機會從過去白牌市場打入惠普或Google等一線資料中心客戶群。

而英特爾在2020年下半年新一代的Whitley推出後，可望在2021年開始發酵，信驊開始迎接另一波換機潮及市占提升。