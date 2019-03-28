不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



為迎接年度米粉節盛典，小米台灣宣布於4月2日10時起至4月4日23時59分止於小米商城mi.com、小米實體門市與全國電子等全通路舉辦「2019米粉節─有米樂享狂歡」，除了旗艦新機小米9等年度機種開賣以外，包含小米無線充電器（20W快充版）、藍芽耳機Air，甚至小至延長線、上至防藍光眼鏡都有促銷。

小米的米粉節除了舉辦智慧手機開賣活動為人所知外，還會推出多款生活新品，例如今年小米藍牙耳機Air ，採用左右分體的真無線設計，打破傳統無線耳機主從設計，帶來雙耳同步音樂和通話的全新暢聽體驗，還可以左右耳機互換，與好友共同分享一支耳機，感受同步的音樂律動和加倍愉悅。

小米藍牙耳機Air還內建紅外光學感應器，自動感應佩戴狀態，摘下任一耳機音樂自動暫停，有效提升實際使用時間。音質採用7mm釹鐵硼強磁 + 鍍鈦振膜動圈喇叭單元，聲場寬闊飽滿，三頻均衡自然；開啟ANC主動降噪後，聲音更純凈且真實細膩。耳機收納盒支援快充，入盒及自動充電，充10分鐘即可用70分鐘、1小時即可充滿，便於攜帶、充電超迅捷，要價不到二千元。

此外，小米還推出號稱「延長線中的藝術品」，按照家居飾品的要求重新設計産品的外觀，選用優質材料，並重新訂製核心元件，優化結構，比同規格延長線更加小巧，號稱可成為桌面的裝飾品。

小米延長線設計3個USB接口，以智慧晶片自動分配功率，性能堪比原裝充電器，僅使用USB線，就可同時為家中手機、平板電腦與數位相機等常用裝置充電，以滿足更多充電需求。特有USB智慧充電晶片，可以自動辨識設備，支援2A快速充電。

小米延長線用料採用優質錫磷青銅，作為內部最重要的導電結構材料。其彈性好、導電性強、

耐磨損的特性，大大避免了從前韌性差、易變形的黃銅材料，造成的虛接、發熱、著火的安全風險，並在過載危險發生時及時可切斷電源，有效避免意外著火和短路的危險發生，以確保使用安全。小米延長線售價新台幣295元。

除上述生活新品外，米粉節同步推出兩款防藍光眼鏡 – 米家防藍光眼鏡與米家防藍光眼鏡Pro。米家防藍光眼鏡與米家防藍光眼鏡Pro藍光使用超彈性塑膠與金屬拼接設計，米家防藍光眼鏡的藍光阻隔率達40%，而米家防藍光眼鏡Pro的藍光阻隔率達50%，兩款同時具備防UVA與UVB功能。米家防藍光眼鏡售價新台幣$495元、米家防藍光眼鏡Pro售價新台幣$695元。