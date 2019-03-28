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郭台銘預告臉書直播 鴻海農業科技創業擂台賽

2019-03-28 20:19經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今天預告臉書直播鴻海集團推動農業科技創業擂台賽的進展，該擂台賽即日起開放報名至4月1日，並預定4月2日晚間公布入圍者名單，4月5日在高雄永齡農場舉行擂台賽，前三名將有機會獲得獎金。

郭台銘在個人粉絲專頁上提到，「想在永齡農場舉辦一場農業創業擂台，讓年輕創業家談談他們在科技農業上的創業題目，現場臉書直播，雖然我行程未定，但會盡可能參與。」

創業農業鴻海郭台銘

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