HOLA特力和樂全台首間數位體驗旗艦店 進駐台中

2019-03-28 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



特力（2908）旗下零售通路今年全力推動轉型升級，繼特力屋在台中開出全台首間智慧門市之後，HOLA特力和樂今(28)日也宣布與HTC合作，在台中開出首間數位體驗旗艦店。

全新升級的HOLA台中大墩店，將於明天開幕營運，店內應用數位科技，首次推出家具沙發區「VR虛擬實境」體驗，以及寢具區「智能選枕」服務，讓消費者在新奇五感購物體驗下，為自己與家人打造一個「在家更享受」的生活空間。

HOLA特力和樂總經理李雅惠指出，HOLA目前在全台擁有26家大型旗艦店、7家HOLA PETITE小型店，考量大面積營業賣場供給有限，今年展店將以小型店為主力，並鎖定購物中心或量販賣場為標的。

特力去年合併營收399億元、年增7.9%，稅後純益4.06億元、年減50.6%，每股稅後純益0.8元。董事會已通過，每股擬配發1.28元現金股利。

分析各事業占營收比重，分別為貿易營收195.1億元、占48%，零售營收188.4億元、占47%。展望今年，特力集團除持續耕耘本業、優化供應鏈之外，也積極展開國內零售通路的轉型升級，法人估，今年零售事業有望突破200億元大關。

特力旗下居家修繕通路領導品牌特力屋，稍早才在台中開出全台首間「智慧門市」，訴求打破線上線下藩籬，提供消費者更多元的購物選擇。目前，特力屋在全台有27家分店，去年線上商城占整體營收的比重約6%，今年隨智慧門店的開出，預期可拉升至8%左右；而特力屋去年營收100億元、約與2017年持平，今年將挑戰7%至8%的成長。

李雅惠表示，隨著科技發達及日趨成熟的雲端技術，全球「宅」經濟商機形塑了新的購物行為模式，也產生截然不同的工作與生活形態。

為迎上這股新趨勢，HOLA特力和樂選定在台中最精華的大墩商圈，開立全新升級的居家美學概念店，將數位科技融入賣場空間，期望帶給消費者耳目一新購物體驗，HOLA全台的旗艦店，也會陸續進行升級與改裝。

以和HTC的合作為例，就是透過VR虛擬實境驗體，即時模擬出商品置於情境空間的效果，消費者來到賣場沙發區，只要坐在沙發上，並戴上HTC VIVE眼鏡裝置，便能感受猶如置身巴黎的浪漫氛圍中。

智能選枕區，則是根擬過去銷售累積百萬顆以上枕頭的經驗，與物理治療師合作推出選枕前檢測，消費者輸入個人身高、體重、頭長、肩寬與頸長等16項基本資料後，即可快速、精準挑出合適自己身型的枕頭。