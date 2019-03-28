智慧城市展 電信業秀新應用

2019-03-28 18:55 中央社 台北28日電



智慧城市展開跑，引爆電信業者間戰火，中華電秀出智慧教育、醫療、交通應用，遠傳也宣布CAT物聯網平台首次亮相。

智慧城市展26日開跑，中華電信規劃「智慧城市治理、智慧生活、智慧照護、IDC資料中心」4大展區，開展第一天就吸引海內外來賓及廠商參觀。

中華電信也與不同產業合作參與「智慧教育、智慧醫療、智慧交通」等次品牌展，展現對智慧城市解決方案的豐沛實力。舉例來說，中華電信於智慧教育展區，運用中華電信「智慧互動教學」雲服務，與國立台灣師範大學共同合作展出「華語文互動直播教學」。

智慧交通部分，中華電信結合物聯網、雲端服務、4G高速網路等相關技術，發展連網車機整體解決方案，打造「企業行動定位派遣系統（Smart Phone APP）」，運用智慧型手機提供即時定位、任務派遣、打卡回報、進出區域偵測等功能，企業管理者可完全掌握外勤人員任務派遣完成狀況，有效節省成本，提升企業營運績效。

中華電信也展示「中華健康雲」服務，結合醫療設備業者及醫療院所，提供居家量測服務及線上衛教諮詢，量測記錄可一鍵上傳至雲端，並依照個人授權分享給指定院所，遠端照護家人健康。

遠傳電信參與「2019智慧城市展」，並規劃「智慧城市大願景」、「智慧企業大升級」兩大情境區，展現物聯網技術、大數據分析與AI應用的實力，將科技落實於各項智慧城市應用。

遠傳表示，用現場5G訊號傳輸8K VR影音等多項創新應用服務，開展3日吸引眾多廠商洽談合作、國內外參訪團參觀，包含來自奧地利推動智慧城市部門參訪團，參觀遠傳展位後，再至遠東集團智慧城市實踐場域「台北遠東通訊園區T-park」參訪交流，期待未來有更多技術交流與產業合作機會。

遠傳並自主研發CAT物聯網平台(Connect AllThings)於智慧城市展首次亮相。遠傳說明表示，此套系統因應物聯網垂直應用整合的市場需求，可協助客戶快速整併物聯網相關硬體、設備，提升管理效率，擁有可擴充與可程式化的規則彈性，能滿足不同領域建置需求，包含智慧路燈、智慧停車、連網電單車等多元使用場景。

亞太電信今天也宣布，結合經濟部工業局智慧城鄉生活應用計畫，率先推出「MEC與人工智慧之創新應用服務」，以邊緣運算(MEC)及人臉辨識等技術，推出「智慧銀行、智慧零售、智慧工廠」等解決方案，提供企業數位轉型。