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遠傳宣布 發行物聯網eSIM技術與應用白皮書

2019-03-28 18:27經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳(4904)今(28)日宣布再度攜手台灣雲端物聯網產業協會，共同發行全台首創「物聯網eSIM技術與應用白皮書」，且與合作夥伴台灣愛立信、金雅拓、IDEMIA等國際大廠推出「eSIM全球解決方案」。

遠傳指出，以遠傳大人物全面啟動迎5G為主軸參與「2019智慧城市展」，規劃「智慧城市大願景」、「智慧企業大升級」兩大情境區，展現物聯網技術、大數據分析與AI應用，挾帶現場5G訊號傳輸8K VR影音等20多項創新應用服務，開展3天吸引眾多廠商積極洽談合作、國內外參訪團蒞臨參觀，包含來自奧地利推動智慧城市重要部門參訪團。

遠傳表示，去年與台灣雲端物聯網產業協會共同發行國內首創「物聯網生態圈手冊」與升級版「物聯網生態圈手冊2.0」，今日在智慧城市展宣布再度攜手台灣雲端物聯網產業協會，共同發行全台首創「物聯網eSIM技術與應用白皮書」，並與合作夥伴台灣愛立信、金雅拓、IDEMIA等國際大廠推出「eSIM全球解決方案」，不僅提供全球400家電信商連線服務；更提供便捷的一站式eSIM作業，能將通訊整合至設備，落地後無需更換晶片。

遠傳表示，「eSIM全球解決方案」可透過「DCP設備連線管理平台」(Device Connection Platform)進行連線管理，儀錶板能清楚呈現每個門號網路連線、設備生命週期、流量超限、告警機制等各項即時數據。遠傳更同時展出16組成功完成入網測試的模組，協助企業輕鬆聯網行銷國際。

遠傳技術團隊自主開發的IoT AEP平台(Application Enablement Platform)──CAT物聯網平台(Connect All Things)也於智慧城市展中首次亮相，此套系統因應物聯網垂直應用整合的市場需求，可協助客戶快速整併物聯網相關硬體、設備，提升管理效率，擁有可擴充與可程式化的規則彈性，能充分滿足不同領域建置需求，包含智慧路燈、智慧停車、連網電單車等多元使用場景，是一套極具彈性、相容度高的物聯網平台，甫推出即引起業界高度關注，積極洽談合作模式。

遠傳攜台灣雲端物聯網產業協會發行「物聯網eSIM技術與應用白皮書」。圖／遠傳提供
遠傳攜台灣雲端物聯網產業協會發行「物聯網eSIM技術與應用白皮書」。圖／遠傳提供
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