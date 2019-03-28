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HOLA全新概念店開幕 宏達電VIVE團隊協助導入VR技術

2019-03-28 17:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電(2498)今（28）日公佈由HTC VIVE互動廣告實驗室為HOLA特力和樂家居所規劃設計的VR虛擬實境空間展示體驗，運用數據分析平台，讓家居產品體驗全程量化，提升消費者購買旅程，讓消費者對於產品購買後的擺放與相對的室內空間配置規劃能夠更清楚瞭解，不再只是憑空想像。

配合HOLA特力和樂全新概念店HOLA特力和樂大墩店， VIVE團隊 HTC VIVE互動廣告實驗室針對偌大空間量身打造出虛擬實境體驗，用創新科技讓家具風格挑選更有溫度；VIVE所提供的VR虛擬實境技術，可強化居家氛圍臨場感，讓消費者僅需坐臥在固定位置，戴上HTC VIVE FOCUS，即刻映入眼簾的是明亮而優雅的法式浪漫風情，感受和煦陽光照射的溫暖; 打開窗戶，宛如真實般的鳥鳴花綻巴黎街景，完美搭配HOLA特力和樂呈現的居家設計風格。

此外，透過VR平台數據分析，更可以追蹤紀錄消費者每一次的視覺聚焦，快速掌握高人氣明星商品，讓產品體驗過程高效回饋至購買流程。不論賣場坪數大小，皆能快速調整展示商品，讓消費者享受完整的產品體驗。

HTC VIVE互動廣告實驗室是HTC 致力於將VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）及MR（混合實境）等技術嵌入及轉移設備的軟體技術團隊，著眼O2O的整合服務發展，從產品的創意發想、行銷規劃、VR/AR活動研發與執行、甚至活動數據的再行銷，提供完整到位的服務，並能客製量身打造商業需求，是品牌推廣及追尋創意廣告組合的最佳解決方案。

宏達電VIVE團隊為HOLA特力和樂家居所規劃設計的VR虛擬實境空間展示體驗。圖...
宏達電VIVE團隊為HOLA特力和樂家居所規劃設計的VR虛擬實境空間展示體驗。圖／宏達電提供
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