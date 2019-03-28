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PayPal 賣家交易安全保障 擴及串流等數位內容商品交易

2019-03-28 17:40聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

國際線上支付平台 PayPal 今天宣佈，針對符合「賣家交易安全保障（Seller Protection）」資格的賣家，其保障範圍已擴大至特定數位商品交易。

PayPal表示，擴展其賣家交易安全保障政策範圍，除了原有如訂機票、租車服務等的非實體商品的保障，現也擴大延伸至更多的數位商品，例如音樂下載、影音串流媒體和線上遊戲。新的賣家交易安全保障政策，為更多符合資格的台灣數位賣家們，提供更安全的線上交易保障。

「PayPal 賣家交易安全保障」專門為在台灣從事海外銷售且符合資格的PayPal 賣家提供保障。保障涵蓋範圍包括未經授權的交易退單、未經授權的索償，已及未經授權、冒用詐欺行為的撤銷付款，還有未收到商品的交易退單。

 PayPal 說明，在上述情況下，符合資格的交易，PayPal 將負擔全額的交易款項且免除一切手續費用。

PayPal香港、南韓及台灣地區總監葉承浩表示，與日俱增的數位商品交易，是全世界產業成長的指標，但同時也增加未經授權冒用的交易風險。PayPal的電競業務在2017年遽增超過23%，在全球總支付交易量佔比超過美金120億。這股強勁的業務成長動能，來自於數量持續成長的遊戲商店與買家。這也使PayPal致力於保障銷售數位商品的商店，減少遭受未經授權交易的損失，讓商店能更安心且全力地拓展業務。

國際線上支付平台 PayPal 宣佈，針對符合「賣家交易安全保障（Seller ...
國際線上支付平台 PayPal 宣佈，針對符合「賣家交易安全保障（Seller Protection）」資格的賣家，其保障範圍已擴大至特定數位商品交易。美聯社
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