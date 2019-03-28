12名大體老師們的故事 北醫追思紀念會有洋蔥

2019-03-28 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



台北醫學大學3月28日舉行解剖教學英靈追思紀念會，12名大體老師奉獻自己的軀體，作為醫學教學之用。「寧可在大體身上劃錯千刀，也不要在病患身上劃錯一刀。」是大體老師陳寶連生前的期許。

陳寶連難捨夫妻之情，決定跟隨先離世的丈夫的腳步捐贈大體，值得一提的是，因為時間等因素，陳寶連捐贈大體後第三年才啟用，其親屬也是經歷重重才捨得、放下，只為成全她的心願。不僅大體老師的生命故事感人真誠，家屬成全的心意也令人動容。

另一名大體老師陳聰明終身以操作怪手為業，也跟著工程跑遍全台灣，陳聰明生前已和妻子約定，兩人都要當大體老師，誰先走就為誰辦理捐贈，巧合的是，陳聰明的母親在幾年前捐出的大體，與兒子同時在今年啟用。

生前開修車廠賴宏展，其技術精湛聞名全嘉義，可以從電話另一端聽車子的聲音就知道哪裡出了問題，技術好到連火車故障都請他去修理。

由北醫大培育的護理師駱君萍，多次投身於弱勢偏鄉醫療，希望以自己的專業及熱情協助更多需要幫助的人。駱君萍原本一心要器官捐贈，卻因為罹患了肺腺癌，不符合器捐資格，但也隨即選擇母校捐贈大體，期望透過一己之力，協助學弟妹們的習醫之路。

今年啟用的大體老師還包括李武雄，在台灣經濟起飛之際出生成長，手握方向盤為一家大小打拚；喜歡四處旅行拍照的姚鴻勳，用行動與心意體貼照顧家人；個性海派的鄭詠仁，歷經教職、創業，喜歡寫書法陶治性情。

軍人出身的楊松林，以正真的言教、身教，期許子女對社會多所付出；裁縫師傅林義隆，以樂觀的態度經營人生；不因環境等挫折放棄學習的沈佑彬，無論學習、生病，從不輕言放棄。

廖昭義雖然與女兒聚少離多，但片段的相處時光都是女兒寶貝的回憶，女兒也希望透過捐贈父親的大體讓愛轉化、延續。

為了感念大體老師及家屬們的大愛，北醫大的師生們也用心聆聽、記錄大體老師的生平，以及親友對他們的回憶，學生們也透過分組工作坊的進行，共同規劃、製作屬於大體老師的手作品，送給家屬留念追憶。

其中，有學生為喜歡旅遊拍照的姚鴻勳做了相機，而高齡94歲的楊松林，其一生的成長過程，學生則協力製作了人生大富翁桌遊，贈予家人。

每一名大體老師的背景各異，但相同的是為社會付出，冀望對醫學領域有所貢獻的可貴心意。