資誠助攻新創發展 成立創業成長加速器

2019-03-28 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（28）日成立「PwC's Scale-up」創業成長加速器，藉此鏈結台灣新創企業、政府機構、投資人、大型企業及育成單位等生態圈夥伴，建立國際化資源的平台機制，輔導潛力新創企業走向規模化經營。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏指出，新創企業踏上創業之路後，不一定能夠持續走向規模化經營，原因在於創業除了需要注入創新的元素外，企業經營管理的體質也是非常重要的一環。

他說，許多新創企業搶賺機會財，卻忽略企業長期經營需要具備的多元管理能力，未能創造出有效且可行的長遠商業模式，或者不知該如何導入企業所需的關鍵資源。

周建宏認為，台灣產業未來的機會在於創新，新創企業首要克服拓荒期從0到1的過程，但如果要把眼光從當下的生存競爭放遠到長期經營，就會知道資金不會是唯一的關鍵資源，要如何隨著企業規模的發展，逐步調整出一個經得起商業環境考驗的體質，是新創企業的大挑戰。

有鑑於此，資誠秉持「營造社會誠信、解決重要問題」的核心使命，成立PwC's Scale-up創業成長加速器，希望協助具有潛力的新創企業成長。

資誠市場暨業務發展長林鈞堯表示，台灣不乏政府、大型企業支持的加速器或者民間的育成機構，各具特色且蓬勃成長，而PwC's Scale-up創業成長加速器強調的是「厚創新」與「後加速」，著重具研發與高技術導向的新創企業，產業領域則是聚焦於金融科技、生技醫療、數位經濟、智慧製造與高附加價值材料等產業，協助鏈結新創企業成長所需的各項資金、管理或行銷資源，促進優質新創企業的規模化成長，以達成「厚創新」的核心目標。

林鈞堯強調，PwC's Scale-up將輔導重點放在資誠的專業強項，也就是協助新創企業辨識並解決不同階段的營運管理挑戰，同時優化管理體質，走出新創企業的死亡谷，並逐步建立規模化所需要的管理能力，以達成「後加速」的另一個核心目標。

除了協助新創成長，資誠也希望透過加速器計畫，尋找能應用的創新科技化工具，以加值專業財會、顧問服務的創新解決方案。

資誠審計服務營運長梁華玲表示，根據《資誠2018台灣新創生態圈大調查》發現，新創生態圈各種資源或者資金齊備，但推動新創生態圈的長期發展，需要群策群力，也就是生態圈內每個利害關係人彼此鏈結、發揮專長，透過平台機制讓新創企業與資源有效對接，促進更多正向循環。

梁華玲認為，PwC's Scale-up創業成長加速器不僅希望成為新創企業規模成長的推手，同時也能協助大型企業與投資人，進行投前評估與投後管理，創造更多投資新創企業的成功案例。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞表示，PwC's Scale-up的輔導主要分為三個階段，第一個階段與加速器、育成機構、產業公協會、政府輔導部門合作，遴選培育優質新創企業。

第二階段開始進行募資與規模成長能力評估，即邀請天使投資人與投資機構參與評估，提早辨識獲投潛力。第三階段則是依新創個案狀況，針對獲投後管理與規模成長進行6至24個月不等的加速輔導，以順利銜接下一輪的資金。

黃世鈞說，PwC's Scale-up創業成長加速器的特色在於滾動式運作，從選案、加速輔導、成果展示、投資加速、及與校友網絡形成一個完整的循環週期，並鏈結PwC國際化資源網絡，協助新創企業走向海外落地與加速全球化發展。