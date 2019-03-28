資誠助攻新創發展 成立創業成長加速器
資誠聯合會計師事務所今（28）日成立「PwC's Scale-up」創業成長加速器，藉此鏈結台灣新創企業、政府機構、投資人、大型企業及育成單位等生態圈夥伴，建立國際化資源的平台機制，輔導潛力新創企業走向規模化經營。
資誠聯合會計師事務所所長周建宏指出，新創企業踏上創業之路後，不一定能夠持續走向規模化經營，原因在於創業除了需要注入創新的元素外，企業經營管理的體質也是非常重要的一環。
他說，許多新創企業搶賺機會財，卻忽略企業長期經營需要具備的多元管理能力，未能創造出有效且可行的長遠商業模式，或者不知該如何導入企業所需的關鍵資源。
周建宏認為，台灣產業未來的機會在於創新，新創企業首要克服拓荒期從0到1的過程，但如果要把眼光從當下的生存競爭放遠到長期經營，就會知道資金不會是唯一的關鍵資源，要如何隨著企業規模的發展，逐步調整出一個經得起商業環境考驗的體質，是新創企業的大挑戰。
有鑑於此，資誠秉持「營造社會誠信、解決重要問題」的核心使命，成立PwC's Scale-up創業成長加速器，希望協助具有潛力的新創企業成長。
資誠市場暨業務發展長林鈞堯表示，台灣不乏政府、大型企業支持的加速器或者民間的育成機構，各具特色且蓬勃成長，而PwC's Scale-up創業成長加速器強調的是「厚創新」與「後加速」，著重具研發與高技術導向的新創企業，產業領域則是聚焦於金融科技、生技醫療、數位經濟、智慧製造與高附加價值材料等產業，協助鏈結新創企業成長所需的各項資金、管理或行銷資源，促進優質新創企業的規模化成長，以達成「厚創新」的核心目標。
林鈞堯強調，PwC's Scale-up將輔導重點放在資誠的專業強項，也就是協助新創企業辨識並解決不同階段的營運管理挑戰，同時優化管理體質，走出新創企業的死亡谷，並逐步建立規模化所需要的管理能力，以達成「後加速」的另一個核心目標。
除了協助新創成長，資誠也希望透過加速器計畫，尋找能應用的創新科技化工具，以加值專業財會、顧問服務的創新解決方案。
資誠審計服務營運長梁華玲表示，根據《資誠2018台灣新創生態圈大調查》發現，新創生態圈各種資源或者資金齊備，但推動新創生態圈的長期發展，需要群策群力，也就是生態圈內每個利害關係人彼此鏈結、發揮專長，透過平台機制讓新創企業與資源有效對接，促進更多正向循環。
梁華玲認為，PwC's Scale-up創業成長加速器不僅希望成為新創企業規模成長的推手，同時也能協助大型企業與投資人，進行投前評估與投後管理，創造更多投資新創企業的成功案例。
資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞表示，PwC's Scale-up的輔導主要分為三個階段，第一個階段與加速器、育成機構、產業公協會、政府輔導部門合作，遴選培育優質新創企業。
第二階段開始進行募資與規模成長能力評估，即邀請天使投資人與投資機構參與評估，提早辨識獲投潛力。第三階段則是依新創個案狀況，針對獲投後管理與規模成長進行6至24個月不等的加速輔導，以順利銜接下一輪的資金。
黃世鈞說，PwC's Scale-up創業成長加速器的特色在於滾動式運作，從選案、加速輔導、成果展示、投資加速、及與校友網絡形成一個完整的循環週期，並鏈結PwC國際化資源網絡，協助新創企業走向海外落地與加速全球化發展。
資誠指出，PwC's Scale-up創業成長加速器特別邀請對執行民間與政府投資專案具有豐富經驗的新曄管理顧問有限公司為營運夥伴，並獲益鼎、中加、聯訊、達盈等四大創投，與研華、台達資本、李長榮化工、橘子集團、邁特電子等大型企業，以及台北市電腦公會、中華創業育成協會等公協會組織以及多個生態圈內重量級育成加速計畫的支持，希望透過多元合作，創造新創生態圈更為活絡的正向循環。
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