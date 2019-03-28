親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台達電高度整合智能工廠方案 前進漢諾威工業展

2019-03-28 15:05經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電（2308）積極以創新實現智能製造，今（28） 日宣布將於下周登場的德國「2019漢諾威工業展」中，以「數位化、可視化、高度整合的智能工廠」為主題，推出涵蓋工廠設備、製程、產線、能耗的全方位智能工廠解決方案。

台達電以大型電視牆呈現數位可視化工廠監控方案，結合機台聯網、生產設備資訊收集、製造可視化管理平台、以及廠務設備和工廠能耗等資訊監控方案，實現整廠自動化、數位化、可視化的一體監控管理，來賓可親身感受智能工廠的控制中心現場、以及工業4.0和智能製造帶來的製造變革。

台達電表示，新一代高階工控產品與軟體亦持續展現台達智能製造整合實力，包括首次發表、預計於年底上市的PLC-Based運動控制器DXMC系列，應用CODESYS運動控制平台，現場搭配台達工業機器人進行動態展示，展現友善的編程介面和高效的運動控制性能；全新系統整合軟體DIAStudio為控制、驅動等產品提供一體化選型設定軟體工具，可簡化並加速系統開發流程，節省客戶的時間和人力。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，台達專注投入發展智能製造後，一路從生產設備、製程到整廠，逐步導入自動化、智能化方案，並憑藉自身工廠的成功經驗幫助客戶實現設備和製造相關的智慧升級。以台達可程式控制器(PLC)智能製造示範產線為例，全面智能化後內部期望未來能達到產能提升約70%、生產使用面積減少約35%、直接人力人均產值提升3至5倍等目標。

台達電軟體

相關新聞

面板價格續跌 部分尺寸回彈

2019-03-28 14:53

提供企業數位轉型 亞太電信推智慧銀行、零售解決方案

2019-03-28 14:53

警訊！德大廠英飛凌下修財測 台廠供應鏈「驚驚」

2019-03-28 14:47

電競產業夯！威剛攜手東泰電競專班培育人才

2019-03-28 14:06

全球電信商智慧城市大會登場 5G智慧應用超吸睛

2019-03-28 12:41

英飛凌無預警下修財測 台廠半導體供應鏈恐受波及

2019-03-28 11:27

政府挺新創 主動採購創造千萬元商機

2019-03-28 11:09

DRAM價格恐跌至第3季 今年產值估減22%

2019-03-28 09:38

華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠

2019-03-28 08:59

華為挑戰三星 搶攻歐洲市占

2019-03-28 01:12

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47

正崴土城擴產計畫 仍在評估中

2019-03-27 23:46

群聯：NAND價格 本周是谷底

2019-03-27 23:45

T-Park爭取臉書微軟進駐

2019-03-27 23:45

宏達電攜高通 建XR生態系

2019-03-27 23:43

智慧城市展 遠傳秀5G應用

2019-03-27 23:17

開啟台灣AI元年 谷歌助企業走向世界

2019-03-27 15:41

友達重永續發展 囊括台灣循環經濟獎雙獎項

2019-03-27 15:24

宏達電VIVE參加巴塞爾藝術展香港展會 展出《登月》

2019-03-27 15:20

Google擴大投資台灣 陳其邁表達感謝

2019-03-27 14:50

智慧照護區 貼心智能設備

2019-03-27 14:49

智慧安防區 最先進AI保全

2019-03-27 14:49

新光保全 用科技守護智慧城市

2019-03-27 14:49

HTC攜手高通 推動XR生態系

2019-03-27 14:42

車聯網、智慧路燈 遠傳推AI新應用

2019-03-27 14:42

誠美材經營權之爭 再掀戰火

2019-03-27 14:42

首屆台灣循環經濟獎 友達獲企業獎、創新獎雙項肯定

2019-03-27 14:07

Google 2019智慧台灣計劃 朝人才、經濟、生態系邁進

2019-03-27 13:00

緯創攜SONY等合組聯盟 攻智能攝像系統生態系

2019-03-27 10:38

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02
看更多

熱門文章

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

賣違法機上盒 重罰

2019-03-28 02:29

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47

侯友宜視察 蘋果PCB大廠燿華宣布加碼投10億元

2019-03-27 16:17

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

大同去年大虧 市場派：續爭經營權

2019-03-27 22:01

華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠

2019-03-28 08:59

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

三井LaLaport購物中心啟動開發 台糖力邀到高雄投資

2019-03-27 21:01

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

未分配盈餘營所稅 今年仍按舊制申報

2019-03-28 02:29

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

群聯：NAND價格 本周是谷底

2019-03-27 23:45

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

華為挑戰三星 搶攻歐洲市占

2019-03-28 01:12

全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工

2019-03-27 23:17

達方綠能事業將轉盈 全年營收拚增15%

2019-03-27 18:31

智慧城市展 遠傳秀5G應用

2019-03-27 23:17

三大因素 主導新台幣匯率走勢

2019-03-27 17:45

台灣公司治理 排名不變

2019-03-28 00:40

正崴土城擴產計畫 仍在評估中

2019-03-27 23:46

LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到

2019-03-28 08:52

國城建設位於亞洲新灣區160億建案 引進米其林餐廳

2019-03-27 16:40

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55

DRAM價格恐跌至第3季 今年產值估減22%

2019-03-28 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top