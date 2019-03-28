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電競產業夯！威剛攜手東泰電競專班培育人才

2019-03-28 14:06聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

電競產業近幾年發展興盛，校園電競教育也逐漸受到重視，威剛科技與新竹縣唯一擁有電競專班的東泰高中簽署合作協議，未來由威剛科技贊助精銳的硬體及周邊設備，並提供每年10萬元獎助學金，期望培育更多優秀的電競人才，讓威剛科技與東泰高中攜手打造台灣電競新世代。

東泰高中校務發展委員會主任黃士祐表示，電競比賽已成為2022 年亞運正式競賽項目，看準電競產業發展趨勢，東泰高中在2017年成立電競專班，2年多來已培養電競職業選手11位，其中還有1位是最年輕的國家隊選手．並屢屢在全國各項電競大賽中奪冠。

威剛科技同樣看好全球電競市場，威剛科技電競尹世豪說，威剛旗下的品牌XPG大約3年前開始投入生產電競周邊硬體及設備，希望能研發出適合玩家、選手的電競配備，成為比賽致勝的關鍵。

尹世豪表示，威剛不僅在電競產業中佔有一席之地，也極力推動電競產官學的合作，去年更首度贊助國際級電競比賽「2018 IeSF世界電競錦標賽」，代表台灣參加《英雄聯盟》賽事的國手中，就有一位是來自東泰高中的學生，威剛認為東泰的電競專班相當有潛力，因此希望透過產學合作向下扎根。

東泰高中是目前大新竹地區唯一擁有職業聯盟等級競技賽場的高中，威剛科技此次也贊助了學校相關電競設備，包含電腦、耳機、椅子等，總價約86萬，還有每年10萬元的獎學金。未來也會協助設備更新，提供強大硬體後盾，也希望藉由產學合作了解學生的使用產品的經驗反饋，共創雙贏。

威剛科技與新竹縣唯一擁有電競專班的東泰高中簽署合作協議，未來由威剛科技贊助精銳的...
威剛科技與新竹縣唯一擁有電競專班的東泰高中簽署合作協議，未來由威剛科技贊助精銳的硬體及周邊設備，並提供每年10萬元獎助學金。記者陳斯穎／攝影
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電競威剛產學合作

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