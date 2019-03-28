全球電信商智慧城市大會登場 5G智慧應用超吸睛

2019-03-28 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



全球電信商智慧城市大會今（28）日在南港展覽館智慧城市展揭幕，包括美國AT&T、Verizon、日本KDDI、韓國LG U+、越南Viettel以及泰國CAT等重量級電信商共襄盛舉，聚焦5G發展願景和智慧城市物聯網的應用。

經濟部工業局電子資訊組長林俊秀表示，台灣的5G執照預估將在2020年初進行釋照作業，最快當年底商用5G服務即可正式上路，讓台灣和世界接軌，屆時可望帶動更多智慧應用服務，像是在救護車上透過5G即時傳輸高畫質影像和檢測資料，護理人員可在繁忙的車陣中，遠端和醫院進行視訊溝通搶救生命。

工業局本次也安排與會的11家東南亞電信商代表，實地走訪五處應用服務場域實地體驗，並和台灣智慧應用解決方案廠商交流媒合，透過全球電信商大會的交流，希望將台灣在智慧應用領域發展的成果輸出至海外，創造更大規模的經濟效益。

工業局指出，為讓來訪貴賓深度了解台灣智慧應用服務和解決方案，本次活動於日前安排交流媒合會，邀請電信商代表團和台廠華碩雲端、鈺登、明泰、富鴻網、寬緯、寶碩、卡米爾及中華電信等進行交流，台廠針對東南亞新興國家可能需求的應用，例如空汙監測、智慧交通、智慧農業、養殖漁業和AR／VR專業防災模擬訓練提出解決方案。

全球行動通訊協會電信商代表團昨日也赴土城工業區，實地參訪先鋒機械的跨國智慧工廠軟硬體整合解決方案，並走訪台北車站地下停車場，由歐特儀公司開發的車牌辨識入場、停車位導引和線上支付服務，體驗亞旭科技在北車地下商場整合MEC技術及AR導覽的互動行銷App，讓消費者能快速找到商店而不會迷路。

此外，電信商代表團還走訪台北轉運站，體驗萬達通公司為客運搭乘族開發的智慧行動票證暨加值消費整合服務，參觀光寶科技在路口結合空氣品質感測器的智慧路燈，實地體驗台灣智慧應用解決方案的成果。

工業局表示，未來將持續透過「普及智慧城鄉生活應用計畫」，協助各業者及地方政府合作，落實地方發展與跨縣市智慧應用，讓智慧服務逐步在全臺普及，使民眾享受更便利友善的生活，提升台灣成為全球智慧城市與物聯科技應用的典範。