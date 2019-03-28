親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜抵台怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

政府挺新創 主動採購創造千萬元商機

2019-03-28 11:09經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部去年首推「新創採購」機制，主辦新創共同供應契約採購，藉由政府採購促成新創成果市場化，迄今已經帶動22家新創業者成為政府供應商，架上供應商也獲得1,500萬元採購商機。

經濟部中小企業處指出，為了協助物聯網創新創業企業發展，智慧城市展於2017年特別規劃「創新創業主題館」，去年研續辦理「創新主題館」，有鑑於城市與新創共榮，今年增設「友善新創城市獎」，針對近三年各縣市對新創業者採購量與採購額比例、輔導新創育成數量、補助或輔導新創獲獎或參與國際活動實績，以及創育機構對各縣市育成機制的評價等，量度各地政府給予新創的政府市場商機及資源，評比創業育成氛圍形塑指標，找出年度標竿城市。

今年「新創企業主題館」即以「新創採購」為主軸，展現新創與政府合作成果，精選13家新創業者共同展出，包括人工智慧、環保、安全、農業、照護等深具B2G應用潛力的題材，例如展綠科技股份有限公司的智慧用電管理系統，結合新竹市政府環保局「智慧化家庭與集合住宅公共區域之用電健檢與改善示範」計畫，建立智慧用電系統管理平台，提供用電建檢資料庫。

象星整合股份有限公司所研發的WISO御守哨，則透過此次計畫找到政府市場的應用情境，獲得台中市政府採用以提供社工人員執勤安全。

此外，「新創採購」也規劃「政府出題‧新創解題」機制，去年在高雄市政府及嘉義市政府的支持下，提供新創實證場域及行政資源解決消防員火場定位及智慧用藥的問題，雖然產品仍在概念驗證階段，但已初步實現未來科技執法或政策推動可能的想像。

經濟部中小企業處表示，新創採購機制作為供需橋梁，持續號召更多的政府機關共襄盛舉，除了協助在地新創加入新創共同供應契約，也可透過「政府出題‧新創解題」合作，實現產品概念商品化甚至打入政府市場的可能，發揮實質合作效益的雙贏局面。

創業經濟部

相關新聞

英飛凌無預警下修財測 台廠半導體供應鏈恐受波及

2019-03-28 11:27

DRAM價格恐跌至第3季 今年產值估減22%

2019-03-28 09:38

華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠

2019-03-28 08:59

華為挑戰三星 搶攻歐洲市占

2019-03-28 01:12

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47

正崴土城擴產計畫 仍在評估中

2019-03-27 23:46

群聯：NAND價格 本周是谷底

2019-03-27 23:45

T-Park爭取臉書微軟進駐

2019-03-27 23:45

宏達電攜高通 建XR生態系

2019-03-27 23:43

智慧城市展 遠傳秀5G應用

2019-03-27 23:17

開啟台灣AI元年 谷歌助企業走向世界

2019-03-27 15:41

友達重永續發展 囊括台灣循環經濟獎雙獎項

2019-03-27 15:24

宏達電VIVE參加巴塞爾藝術展香港展會 展出《登月》

2019-03-27 15:20

Google擴大投資台灣 陳其邁表達感謝

2019-03-27 14:50

智慧照護區 貼心智能設備

2019-03-27 14:49

智慧安防區 最先進AI保全

2019-03-27 14:49

新光保全 用科技守護智慧城市

2019-03-27 14:49

HTC攜手高通 推動XR生態系

2019-03-27 14:42

車聯網、智慧路燈 遠傳推AI新應用

2019-03-27 14:42

誠美材經營權之爭 再掀戰火

2019-03-27 14:42

首屆台灣循環經濟獎 友達獲企業獎、創新獎雙項肯定

2019-03-27 14:07

Google 2019智慧台灣計劃 朝人才、經濟、生態系邁進

2019-03-27 13:00

緯創攜SONY等合組聯盟 攻智能攝像系統生態系

2019-03-27 10:38

宏達電聯手高通 加速XR一體機發展

2019-03-27 09:35

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02
看更多

熱門文章

永旺信用卡驚爆6月起退出台灣 5萬張卡將失效

2019-03-27 13:39

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

刷卡繳牌照稅 僅一家銀行有紅利回饋

2019-03-27 14:27

誠美材經營權之爭 再掀戰火

2019-03-27 14:42

是你的愛車嗎？ 3種車款今年不需繳牌照稅

2019-03-27 14:28

賣違法機上盒 重罰

2019-03-28 02:29

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

一台腳踏車40萬元 捷安特新武器亮相

2019-03-27 13:00

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28

永旺信用卡退出台灣 金管會：這家早就不想做了

2019-03-27 13:44

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

侯友宜視察 蘋果PCB大廠燿華宣布加碼投10億元

2019-03-27 16:17

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

和泰車 全年銷量踩油門

2019-03-27 14:42

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

大同去年大虧 市場派：續爭經營權

2019-03-27 22:01

台中三井LaLaport購物中心 2023年開幕營運

2019-03-27 14:10

回應大陸曝險 中信金：有嚴謹風控機制

2019-03-27 15:20

都市型工業區立體化更新 新北市：燿華電將增20億產值

2019-03-27 12:30

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

巨大董座：電動自行車引擎啟動 展開新一波成長趨勢

2019-03-27 14:32

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

三井LaLaport購物中心啟動開發 台糖力邀到高雄投資

2019-03-27 21:01

華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠

2019-03-28 08:59

未分配盈餘營所稅 今年仍按舊制申報

2019-03-28 02:29

群聯：NAND價格 本周是谷底

2019-03-27 23:45

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

「餐酒館」好夯！ 美食專家：竄紅後卻潛藏倒閉潮

2019-03-27 15:22

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top