政府挺新創 主動採購創造千萬元商機

2019-03-28 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部去年首推「新創採購」機制，主辦新創共同供應契約採購，藉由政府採購促成新創成果市場化，迄今已經帶動22家新創業者成為政府供應商，架上供應商也獲得1,500萬元採購商機。

經濟部中小企業處指出，為了協助物聯網創新創業企業發展，智慧城市展於2017年特別規劃「創新創業主題館」，去年研續辦理「創新主題館」，有鑑於城市與新創共榮，今年增設「友善新創城市獎」，針對近三年各縣市對新創業者採購量與採購額比例、輔導新創育成數量、補助或輔導新創獲獎或參與國際活動實績，以及創育機構對各縣市育成機制的評價等，量度各地政府給予新創的政府市場商機及資源，評比創業育成氛圍形塑指標，找出年度標竿城市。

今年「新創企業主題館」即以「新創採購」為主軸，展現新創與政府合作成果，精選13家新創業者共同展出，包括人工智慧、環保、安全、農業、照護等深具B2G應用潛力的題材，例如展綠科技股份有限公司的智慧用電管理系統，結合新竹市政府環保局「智慧化家庭與集合住宅公共區域之用電健檢與改善示範」計畫，建立智慧用電系統管理平台，提供用電建檢資料庫。

象星整合股份有限公司所研發的WISO御守哨，則透過此次計畫找到政府市場的應用情境，獲得台中市政府採用以提供社工人員執勤安全。

此外，「新創採購」也規劃「政府出題‧新創解題」機制，去年在高雄市政府及嘉義市政府的支持下，提供新創實證場域及行政資源解決消防員火場定位及智慧用藥的問題，雖然產品仍在概念驗證階段，但已初步實現未來科技執法或政策推動可能的想像。

經濟部中小企業處表示，新創採購機制作為供需橋梁，持續號召更多的政府機關共襄盛舉，除了協助在地新創加入新創共同供應契約，也可透過「政府出題‧新創解題」合作，實現產品概念商品化甚至打入政府市場的可能，發揮實質合作效益的雙贏局面。