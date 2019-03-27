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Palo Alto Networks在台舉辦「多雲智能防禦 雲端安全高峰會」

2019-03-27 21:15聯合新聞網 台北訊

圖右至左分別為Palo Alto Networks亞太區暨日本區資深行銷總監Un...
圖右至左分別為Palo Alto Networks亞太區暨日本區資深行銷總監Unnikrishnan KP；Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生；Palo Alto Networks 全球銷售執行副總裁Dave Peranich；資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）所長 詹文男； Palo Alto Networks大中華區總裁陳文俊合照；於今天稍早共同發表新書-「安全領航數位時代－企業主管資訊安全指南」。
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2019年3月26日 - 全球網路安全領導廠商，Palo Alto Networks將在台灣寒舍艾麗酒店舉辦為期一天的「多雲智能防禦 雲端安全高峰會」。

此次以「無時無刻 數位安全」為主題的高峰會特別安排Palo Alto Networks 全球銷售執行副總裁 Dave Peranich進行專題演講。會議內容涵蓋主題演講、專家小組討論、分組會議，聚焦在網路安全挑戰、雲端交付的安全服務，以及掌握全球數位轉型的資安趨勢。

此外，高峰會中Palo Alto Networks也會在現場展示雲端及端點的相關解決方案，並由Palo Alto Networks的資安顧問和業界的資安夥伴、專家們共同交流和探討具體的解決方案。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示：「偵測和應變是網路安全防禦不可或缺的要素，然而現行獨立的個別產品使得組織在網路安全中容易存在盲點以及產生衝突的數據。我們相信，要解決這個問題的唯一途徑是導入業界最好的資安防禦相關解決方案，並結合大量蒐集到的數據加以標準化，展現資料分析的能力，才能將人工智慧以及機器學習用於自動化偵測和快速應變威脅。」

此外，為喚醒企業的資安意識，高峰會中Palo Alto Networks也發表第一本新書「安全領航數位時代－企業主管資訊安全指南」，書中提出具體可應用的資安專業建議，讓政府、企業等組織可以免於網路攻擊推薦序作者如下：

行政院資通安全處處長 簡宏偉
資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）所長 詹文男
國立交通大學講座教授 謝續平
台灣數位安全聯盟理事長 蔡一郎

高峰會中Palo Alto Networks也宣布三項產品重要的先進突破，善用先進的人工智慧以及機器學習能力來改變未來管理資訊安全的方式。

CortexTM介紹

Cortex是應用程式框架中進化的一項重大發展，在簡化資訊安全的操作方式同時有效達到改善資安成效。Cortex部署於一個全球性且可擴充的公有雲平台，讓資訊安全營運團隊能加速分析龐大的數據。通過Cortex資料湖（Cortex Data Lake），使用者得以安全且私密地，儲存並分析大量資料，在進階人工智慧和機器學習標準化的同時，迅速尋找威脅和協調回應。

Cortex XDRTM－破除訊息孤島

Cortex XDR是第一個整合網路、端點以及雲端數據用以偵測、調查以及應變的平台。Cortex XDR透過將現有執行點間緊密結合，以行為分析來找到威脅、以自動化來加速調查並阻止攻擊發生。

TrapsTM6.0－傑出的預防能力變得更為優秀

Traps進階端點防護及應變功能包含利用一個行為威脅保護引擎，透過將一系列事件串連進而辨識惡意行為，並能及時預防威脅發生。Traps 6.0可以作為Cortex XDR資料湖（Cortex Data Lake）的最終資料蒐集感測器，蒐集端點中最廣泛的產業安全資料，並藉由和Cortex XDR的連結，客戶可以透過Traps端點防護來增加安全防禦能力，包括像是對整個企業數位結構進行偵測以及應變。

圖右至左分別為Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生；Palo ...
圖右至左分別為Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生；Palo Alto Networks全球銷售執行副總裁 Dave Peranich；Palo Alto Networks大中華區技術總監耿強。
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