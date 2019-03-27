日商擴建石英廠 南科半導體產業添助力

2019-03-27 19:17 中央社 台南27日電



日商東曹石英科技公司投資超過新台幣3億元，在南科台南園區設置的第三期廠房今天竣工啟用。南科管理局長林威呈表示，這項投資案將可強化南科園區半導體產業的國際競爭力。

根據南科管理局提供的資料，東曹集團成立82年，年營業額高達新台幣2300億元，在世界各地員工超過1萬2000名。東曹石英負責高階石英製品生產業務，並在台灣、日本、美國及英國等地設置生產基地。在台灣設立生產據點20年來，提供半導體產業所需石英高階產品，對台灣產業貢獻良多。

台南市長黃偉哲在竣工典禮致詞時表示，東曹石英是日本知名企業，在台灣也享有盛譽，這些年在台投資經營成果卓越。這次加碼在台南投資設新廠，市府非常歡迎。台南有優質投資環境及優秀市民，周邊有近40所大學院校能夠提供優質人才，未來市府也將全力支持協助相關行政作業流程。

黃偉哲說，這項投資不僅代表東曹石英對台南市投資環境與行政效能的肯定，更將激勵許多日商長期投資，帶動投資台南風潮，促進整體經濟發展。

林威呈致詞時表示，南科將會是全球半導體5奈米及3奈米最先進製程的所在地。東曹石英看好未來半導體產業發展，並且配合半導體大廠擴大在南科的投資規模，這是個相當睿智的選擇，也將能有效強化南科半導體產業的國際競爭力。