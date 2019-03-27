影／他棄醫從教　獲Google百萬美元贊助

相關新聞
友達重永續發展 囊括台灣循環經濟獎雙獎項2019-03-27 15:24
宏達電VIVE參加巴塞爾藝術展香港展會 展出《登月》2019-03-27 15:20
智慧照護區 貼心智能設備2019-03-27 14:49
智慧安防區 最先進AI保全2019-03-27 14:49
新光保全 用科技守護智慧城市2019-03-27 14:49
HTC攜手高通 推動XR生態系2019-03-27 14:42
車聯網、智慧路燈 遠傳推AI新應用2019-03-27 14:42
首屆台灣循環經濟獎 友達獲企業獎、創新獎雙項肯定2019-03-27 14:07
Google 2019智慧台灣計劃 朝人才、經濟、生態系邁進2019-03-27 13:00
緯創攜SONY等合組聯盟 攻智能攝像系統生態系2019-03-27 10:38
宏達電聯手高通 加速XR一體機發展2019-03-27 09:35
郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞2019-03-27 09:27
中華電大數據 催動農業進化2019-03-27 01:10
華碩防駭 啟動新驗證機制2019-03-27 01:06
Google擴大營運 將在台增招數百員工2019-03-27 00:30
新鼎 搶智慧工廠商機2019-03-26 23:58
聯發科推車電晶片平台2019-03-26 23:56
股權爭議 桃園亞矽創新公司 合作破局2019-03-26 23:54
蘋果秀新服務 遊戲業迎商機2019-03-26 23:35
iPhone SE特別版 在美上架2019-03-26 23:29
蘋果三款硬體產品 台廠受惠2019-03-26 23:29
策略經營／京東再造 拆掉高牆 找回初心2019-03-26 23:22
Google攻AI 訓練萬名人才2019-03-26 23:18
Google進駐Tpark 助攻5G應用2019-03-26 23:18
亞馬遜AWS 林口設點2019-03-26 23:18
台積、科技部 聯手育才2019-03-26 23:18
智慧城市展再升級 新光保全6大主題展區包辦生活大小事2019-03-26 21:59
郭台銘吃高雄鳳梨影片曝光：還有20個廠區沒水果吃2019-03-26 21:11
Google進駐新北 落腳Tpark遠東通訊園區2019-03-26 19:50
英業達三大新產品齊發 將推升2019獲利回升2019-03-26 19:11
智慧城市展開跑 遠傳5G應用吸睛2019-03-26 17:40
中華電參展智慧城市論壇暨展覽 盼打通新南向發展2019-03-26 17:32
晟德下一步 規劃收購製造、行銷通路2019-03-26 15:17
大同技術走向海外 助捷克巴士站智慧化2019-03-26 14:14
全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力2019-03-20 10:02
熱門文章
永旺信用卡驚爆6月起退出台灣 5萬張卡將失效2019-03-27 13:39
郭台銘吃高雄鳳梨影片曝光：還有20個廠區沒水果吃2019-03-26 21:11
超商搶「黑金」 日賣百萬杯咖啡2019-03-27 01:12
再度加碼投資 為何在Google的未來裡 台灣那麼重要2019-03-27 08:45
台灣兩優點 讓外國新創老闆讚：來台創業是對的！2019-03-26 20:05
壽險業前二月匯損 高達411億2019-03-27 00:55
iPhone SE特別版 在美上架2019-03-26 23:29
衝刺台灣Pay 四路進擊2019-03-27 00:28
誠美材經營權之爭 再掀戰火2019-03-27 14:42
台灣瘋現煮咖啡 日本愛罐裝2019-03-27 01:12
跨行轉帳費優惠4月上路 銀行手續費恐短收3億2019-03-27 00:27
國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運2019-03-27 11:28
大同集團內外交迫 重傷百年老店2019-03-26 23:30
Google進駐新北 落腳Tpark遠東通訊園區2019-03-26 19:50
蘋果三款硬體產品 台廠受惠2019-03-26 23:29
郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞2019-03-27 09:27
銀行法修正 查假外資添利器2019-03-27 00:55
新壽：南港內科商辦熱起來2019-03-27 00:29
Google攻AI 訓練萬名人才2019-03-26 23:18
華航安大略機場開航慶周年2019-03-27 10:07
晟德雙策略 旗下事業邊買邊賣2019-03-27 01:11
一台腳踏車40萬元 捷安特新武器亮相2019-03-27 13:00
刷卡繳牌照稅 僅一家銀行有紅利回饋2019-03-27 14:27
小確幸！1000元以下小額轉帳手續費分級優惠2019-03-26 19:40
蘋果秀新服務 遊戲業迎商機2019-03-26 23:35
AppleCard來台發行 金管會：需申請或與國內發卡行合作2019-03-26 20:38
聯發科推車電晶片平台2019-03-26 23:56
庫藏股留才 轉換期延至五年2019-03-27 00:30
國銀大陸曝險比重 顧立雄點名中信達八成警戒線2019-03-27 10:37
電子貨幣、虛擬貨幣、數位通貨有何不同？ 兩張圖一次搞懂2019-03-27 11:53
名家觀點／搶進大灣區，金融業準備好了嗎2019-03-27 00:45
聯合再生去年第4季賺14.32億元 登太陽能獲利王2019-03-27 09:41
林口新創園聯合亞馬遜 全國唯一可商轉5G實證場域2019-03-26 21:38
新Altis改款上市 再降價至69.8萬元2019-03-27 15:49
財部主管財團法人 設立門檻訂3,000萬2019-03-27 00:30
金管會定調：Apple Card來台 須攜手銀行2019-03-26 23:29
中華電大數據 催動農業進化2019-03-27 01:10
一銀鼓勵休假 獎金大方送2019-03-27 00:27
美中貿易戰 台商回流 蓋廠活絡2019-03-26 23:57
Google擴大營運 將在台增招數百員工2019-03-27 00:30
留言