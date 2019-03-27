達方綠能事業將轉盈 全年營收拚增15%

2019-03-27 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



2019台北國際自行車展今（27）日正式登場，達方（8163）今年再度參展，董事長蘇開建指出，綠能事業將從去年營收佔比8%，提升到今年兩成，並開始貢獻獲利，預估三年內綠能事業營收將衝上百億大關。全年來看，法人預估，今年達方營收相較去年將成長15%。

綠能事業將成為達方營運「第三隻腳」。去年第4季單月已出現損益兩平情況，達方預期今年將正式轉虧為盈。以產品營收佔比來看，綠能事業將從去年營收佔比8%，提升到今年兩成，除了自身有機成長外，由於今年初達方宣布與高階自行車組裝廠世同金屬合作，以現金7.2億元取得60%之股權，今年5月開始將認列其營收。

達方看好綠能事業爆發力，尤其是電動自行車業務，定下三年計畫，從品牌與零組件、代工事業兩路並進，預估到2021年綠能事業營收將達到百億大關。

蘇開建指出，在電動自行車品牌方面，今年重點之一是重回中國市場，達方已在大陸蘇州設立直營店，並與經銷商分進合擊。同時，達方也與陸系電動車大廠蔚來（NIO）強強合作。至於代工部份，達方規劃在越南設廠，預期將在明年底完工，業務涵蓋自行車代工、零組件生產。

在中國共享單車大戰進入尾聲後，達方今年電動自行車重回大陸市場，起手式就選擇策略聯盟，與電動車大廠蔚來合作，推出NIO X BESV 2019年新款電動自行車。該款車型可收納在蔚來ES8 後車廂，主打4輪+2輪交通方式，解決消費者最後一公里運輸問題。

展望今年營運，蘇開建表示，被動元件事業上半年較為保守，下半年目前還要觀察。至於鍵盤事業，上半年因受到英特爾CPU缺貨影響，導致鍵盤也受到牽連。全年來看，預估營運上下半年比例，將從去年45:55變為，變為今年40:60。法人預估，今年達方營收相較去年將成長15%。

達方今年自行車展以智慧動能公路車、摺疊車、都市車、登山車和 BESV 聯名車款五種情境區域，依不同生活模式所推薦的車款，搭配各式服飾、配件，讓參觀者實際感受多樣化的使用情境。