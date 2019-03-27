邱純枝：東元生產馬達、空調 適合切入智慧城市突破口

2019-03-27 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元董事長邱純枝在2019智慧城市展名家觀點系中指出，有應用情境的解決方案，將是成功關鍵。東元的本業偏重在硬體，主要生產的馬達、空調等，也是最主要耗能的設備，透過智慧節能，正是智慧城市追求永績發展的重要目標之一，成為非常適合東元切入智慧城市的突破口。

從東元的核心事業出發，運用物聯網、雲端等技術，由訴求節能減碳的智慧馬達、雲端空調，演進至能預防診斷的雲端監控，回顧這段發展歷程帶來的啟發，邱純枝強調，物聯網、雲端等雖提供溝通互聯的功能，但如何思考在怎樣的應用場景下，用何種控制方式，解決智慧城市或生活遇上的問題，將是產品和服務能否為客戶接受的關鍵。

邱純枝表示，東元在智慧城市的智慧物流、智慧零售、智慧社區領域有所著墨，但還在持續地學習中。從硬梆梆的供電能源管理，到近距離接觸消費者的智慧零售，對於東元電機來說，應該不僅僅只是產品的銷售，而是積極善用東元的多元測試平台，找出能解決自耳或客戶問題的智慧城市解決方案。

東元開發的智慧連網電動車，2016年在菲律賓正式組裝量產，2018年更獲智慧城市展系統整合輸出獎肯定，不僅著眼在解決菲律賓傳統三輪車造成的噪音、空氣汙染、耗能、安全、市容、交通等問題，創新的智慧車隊服務系統，也應用在菲律賓的計程車車隊，可直接提升當地智慧交通的效能。東元的智慧連網電動車能獲得國外市場青睞，邱純枝認為，具備實戰的驗證，是相當重要的關鍵。

智慧製造也是邱純枝認為值得重視的方向。她指出，台灣是製造大國，也是台灣的優勢，但包括東元電機在內，都將面臨如何讓生產設備智慧化的挑戰，特別是讓像「啞巴」的舊有設備，透過運用智慧控制等技術，做到能收集呈現對工廠管理有用的資訊。東元的做法，是先從新採用的設備，開始累積智慧製造相關的經驗，再逐步擴展至舊有的設備上，讓它們也能開口說話。東元也準備從今年開始，將多年來發展的智慧製造經驗，推廣至東元的供應鏈中。