侯友宜視察 蘋果PCB大廠燿華宣布加碼投10億元

2019-03-27 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



新北市長侯友宜今（27）日視察蘋果PCB供應大廠燿華電子，燿華電子並響應投資計畫加碼10億元，並由集團張總裁率隊迎接，燿華董事長張元銘、燿華總經理洪顯青等同步陪同解說投資計畫。

燿華集團總裁張平沼也訴苦說：「當初到宜蘭是不得已，燿華有市長加持、一定會加碼投資。」侯友宜也頻頻點頭微笑。