友達獲首屆台灣循環經濟獎 囊括企業獎、創新獎

2019-03-27 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



友達(2409)今（27日）宣佈獲中華經濟研究院舉辦首屆台灣循環經濟獎，以全方位CSR表現獲得「企業獎」銀獎，並以製程用水全回收方案獲「創新獎」金獎，一舉囊括雙項殊榮。

友達指出，長期善用企業資源與力量實踐卓越共享、社會共融、環境共生，並將理念推廣至上下游合作夥伴，積極落實企業社會責任，獲得評審高度青睞，以優異的表現自52家企業、80件專案中脫穎而出。

有鑑於循環經濟已成為全球產業發展的趨勢潮流，並納入政府「5+2產業創新計畫」，財團法人中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CGE）發起全台第一個以循環經濟為主軸的臺灣循環經濟獎，與英國標準協會（BSI）、優力國際安全認證有限公司（UL）兩大國際驗證機構合作，以質化和量化並重的評選方式，深入檢視參選企業落實循環經濟管理的各面向績效。

友達永續長古秀華表示，友達重視企業經營與綠色永續的平衡發展，在追求強健企業體質的同時，在環境保護與社會關懷更有長程的投入。自2008年起推動綠色承諾，率先業界以系統化策略降低產品生命週期對環境的影響，到2018年設立永續發展總部，以專責單位統籌永續發展策略及推展循環經濟，友達持續扮演企業永續發展的領頭羊，致力為社會創造更多共享價值。

友達指出，因應聯合國永續發展目標(SDGs)勾勒2025年企業永續目標，發展出對應的EPS（Environment, People, Society）三大構面及10大面向，循環生產為其中的重要面向，強調降低生產過程的環境負荷，並創造循環經濟價值與延伸應用。

友達說，在事業廢棄物循環方面，積極投入再生技術研發，目前可再利用種類已達十多項，包括液晶玻璃、廢銅酸和銦樹脂等；如廢銅酸透過萃取與電解可轉化為具經濟價值的銅棒，每年可回收有價銅金屬達260公噸，再運用於電纜製造、工業原料與化學製品等領域。