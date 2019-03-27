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施耐德電機 推EcoStruxure Power 2.0電力解決方案

2019-03-27 15:58經濟日報 記者張義宮╱即時報導

能源管理及自動化領域的數位轉型大廠的施耐德電機(Schneider Electric)，宣布推出新的物聯網電力管理系統EcoStruxure Power 2.0，不僅使用了在市場上具領先地位的連網產品、邊緣控制軟體及顧問服務，更是首個全面通過ISO能源管理標準系列認證並符合IEC網路安全標準的系統，可使樓宇、工業及資料中心等領域客戶在中低壓配電傳遞上更加簡單、安全、長遠。

施耐德電機樓宇及雲端資訊科技事業部執行副總Philippe Delorme表示，企業都加緊腳步以滿足最新的標準及法規要求，降低電器火災等工安風險，進而改善系統的運作效率及持續運行時間。EcoStruxure Power做為市場上最全面的物聯網及數位電力管理架構平台，積極更新強化系統表現以滿足企業需求，從感應器、邊緣運算及雲端三層架構提供客戶更具價值的產品及服務，同時改善其能源管理效益。

最新的EcoStruxure Power解決方案架構通過 ISO50001、ISO50002及ISO50006認證，是市場上第一個通過此國際標準的全面數位電力管理系統，可幫助客戶更有效率地使用能源，並能透過全面的能源資料管理節省成本。

現今與配電及工業控制系統相關的物聯網應用都必須遵守IEC網路安全規定。EcoStruxure Power的邊緣控制解決方案領先業界，引入IEC 62443-4-2 安全保障，持續全面保護、評估、監測及管理客戶系統。

此外，並具有整合感應器、邊緣運算及雲端三層架構的獨特解決方案，透過持續監控中低壓電力系統的溫升來防止電器火災。此解決方案與傳統的紅外線熱成像技術相比更加安全、更具成本效益，透過監測趨勢以及警示來支援預測性維護策略。

物聯網雲端

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