開啟台灣AI元年 谷歌助企業走向世界

2019-03-27 15:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



谷歌擴大在台服務，未來可期。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

谷歌27日發表「智慧台灣2019」計畫，宣布在手遊、電商、旅遊業等領域，協助台灣中小企業結合AI，拓展國際市場。行政院副院長陳其邁也致詞表示，政府會與谷歌合作，協助台灣企業走出去，讓台灣經濟更好。

跟上AI時代

陳其邁說，台灣在「Mobile優先」的時代沒跟上世界，因此AI發展便非常重要，配合今年「數位國家發展經濟計劃」，要逐步達成「智慧台灣」目標。人工智慧的發展，可讓企業在決策上成長，消費者也可以受惠，政府也會積極與谷歌合作，幫助就業人口占多數的中小企業打開國際市場，讓台灣走出去。

谷歌亞太區行銷總裁賽門致詞時說，台灣擁有很多數位人才，透過AI發展計畫，改變消費者對科技的感覺。它們也致力讓系統更加普及與直覺化，結合不同產業，行銷到全世界。

谷歌台灣區總經理陳俊廷表示，中小企業佔台灣70%就業人口，但出口卻只佔15%，在台灣市場有限的情況下，擴展到國際是必要的。它們也積極布局東南亞，並建議台灣企業要因地制宜，以消費者角度思考，並在競爭激烈的市場上，需要顯示出品牌的獨特性，才可以成功在AI世代存活下來。

培育更多AI人才

谷歌台灣區董事長簡立峰提到，作為谷歌早期員工，看到台灣在AI發展上非常具有潛力。因此，它們也積極培養專業AI人才，還有更多數位行銷人才，在之後的研討會也會邀請中小企業來谷歌，輔導產業可以獲得更多AI知識。

另外他提到，以往科技的發展常因地區受限台北，其他地區並沒有辦法獲得最新的知識與技術，谷歌未來也會在台灣各地設立種子教室，讓台灣企業在接觸AI新科技的門檻降低，增加營運效率。

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