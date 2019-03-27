友達重永續發展 囊括台灣循環經濟獎雙獎項

2019-03-27 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）今（27日）宣布獲中華經濟研究院舉辦之首屆臺灣循環經濟獎肯定，以卓越的全方位CSR表現獲得「企業獎」銀獎，並以製程用水全回收方案榮獲「創新獎」金獎，一舉囊括雙項殊榮。友達長期善用企業資源與力量實踐卓越共享、社會共融、環境共生，並將理念推廣至上下游合作夥伴，積極落實企業社會責任，以優異的表現自52家企業、80件專案中脫穎而出。

友達永續長古秀華表示，友達重視企業經營與綠色永續的平衡發展，在追求強健企業體質的同時，在環境保護與社會關懷更有長程的投入。自2008年起推動綠色承諾，率先業界以系統化策略降低產品生命週期對環境的影響，到2018年設立永續發展總部，以專責單位統籌永續發展策略及推展循環經濟，將持續扮演企業永續發展的領頭羊，致力為社會創造更多共享價值。

循環經濟已成為全球產業發展的趨勢潮流，並納入政府「5+2產業創新計畫」。中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CGE）發起全台第一個以循環經濟為主軸的臺灣循環經濟獎，與英國標準協會（BSI）、優力國際安全認證有限公司（UL）兩大國際驗證機構合作，以質化和量化並重的評選方式，深入檢視參選企業落實循環經濟管理的各面向績效。

友達因應聯合國永續發展目標（SDGs）勾勒2025年企業永續目標，發展出對應的EPS（Environment, People, Society）三大構面及10大面向，循環生產為其中的重要面向。友達強調降低生產過程之環境負荷，並創造循環經濟價值與延伸應用。

在事業廢棄物循環方面，友達積極投入再生技術研發，目前可再利用種類已達10多項，包括液晶玻璃、廢銅酸和銦樹脂等；如廢銅酸透過萃取與電解可轉化為具經濟價值之銅棒，每年可回收有價銅金屬達260公噸，再運用於電纜製造、工業原料與化學製品等領域。友達積極創新為資源循環再加值，以友善環境的永續理念實踐循環經濟。

水資源循環方面，友達規劃於2020年達到「減水、創水、水中和」三大水資源發展目標，並已領先於2015 年在龍潭廠完成自主設計整合之製程用水全回收系統，每日回收水量高達1萬8000噸，自來水需求量減少七成以上，相當於每年節省約7000萬元水費。

友達也利用其技術含量，進一步將水處理技術整合輸出，成立新事業宇沛永續科技，提供客戶全方位水處理解決方案，並持續投入廢水中有價物質的回收，為面板價值鏈持續創造共享價值，樹立循環經濟商業模式的最佳典範。