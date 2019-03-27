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友達重永續發展 囊括台灣循環經濟獎雙獎項

2019-03-27 15:24經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達（2409）今（27日）宣布獲中華經濟研究院舉辦之首屆臺灣循環經濟獎肯定，以卓越的全方位CSR表現獲得「企業獎」銀獎，並以製程用水全回收方案榮獲「創新獎」金獎，一舉囊括雙項殊榮。友達長期善用企業資源與力量實踐卓越共享、社會共融、環境共生，並將理念推廣至上下游合作夥伴，積極落實企業社會責任，以優異的表現自52家企業、80件專案中脫穎而出。

友達永續長古秀華表示，友達重視企業經營與綠色永續的平衡發展，在追求強健企業體質的同時，在環境保護與社會關懷更有長程的投入。自2008年起推動綠色承諾，率先業界以系統化策略降低產品生命週期對環境的影響，到2018年設立永續發展總部，以專責單位統籌永續發展策略及推展循環經濟，將持續扮演企業永續發展的領頭羊，致力為社會創造更多共享價值。

循環經濟已成為全球產業發展的趨勢潮流，並納入政府「5+2產業創新計畫」。中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CGE）發起全台第一個以循環經濟為主軸的臺灣循環經濟獎，與英國標準協會（BSI）、優力國際安全認證有限公司（UL）兩大國際驗證機構合作，以質化和量化並重的評選方式，深入檢視參選企業落實循環經濟管理的各面向績效。

友達因應聯合國永續發展目標（SDGs）勾勒2025年企業永續目標，發展出對應的EPS（Environment, People, Society）三大構面及10大面向，循環生產為其中的重要面向。友達強調降低生產過程之環境負荷，並創造循環經濟價值與延伸應用。

在事業廢棄物循環方面，友達積極投入再生技術研發，目前可再利用種類已達10多項，包括液晶玻璃、廢銅酸和銦樹脂等；如廢銅酸透過萃取與電解可轉化為具經濟價值之銅棒，每年可回收有價銅金屬達260公噸，再運用於電纜製造、工業原料與化學製品等領域。友達積極創新為資源循環再加值，以友善環境的永續理念實踐循環經濟。

水資源循環方面，友達規劃於2020年達到「減水、創水、水中和」三大水資源發展目標，並已領先於2015 年在龍潭廠完成自主設計整合之製程用水全回收系統，每日回收水量高達1萬8000噸，自來水需求量減少七成以上，相當於每年節省約7000萬元水費。

友達也利用其技術含量，進一步將水處理技術整合輸出，成立新事業宇沛永續科技，提供客戶全方位水處理解決方案，並持續投入廢水中有價物質的回收，為面板價值鏈持續創造共享價值，樹立循環經濟商業模式的最佳典範。

在循環再生的推展過程中，友達亦主動將技術與經驗分享給各界利害關係人，強化循環經濟帶動的社會效益，如龍潭廠區設置「GreenArk水資源教育館」，結合專業師資及企業志工將水資源回收成果精煉為系統化的國小環教課程，因而榮獲環保署環教場所認證。

友達將製程中之廢銅酸轉化為具經濟價值的銅棒，實踐循環經濟理念。圖／友達提供
友達將製程中之廢銅酸轉化為具經濟價值的銅棒，實踐循環經濟理念。圖／友達提供
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友達獲臺灣循環經濟獎「企業獎」、「創新獎」雙項殊榮，由行政院政務委員龔明鑫（左）...
友達獲臺灣循環經濟獎「企業獎」、「創新獎」雙項殊榮，由行政院政務委員龔明鑫（左）、台大創意創業中心執行長曾正忠（右）頒獎，友達製造營運群副總經理林挺立受獎（中）。圖／友達提供
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