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面板第二季需求可望升溫 留意兩大觀察點

2019-03-27 15:24經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

TrendForce光電研究（WitsView）今（27）日發布最新大尺寸面板供需調查報告，顯示2018年全年供過於求比例（Glut Ratio）從原先預估的2.4%，收斂至2%。展望今年，Witsview預期，供給端有華星光電11代線等三條新產線加入，加上去年三條新產線持續往滿載邁進，即便三星顯示器減產LCD，整體供給面積估成長9.6%。

Witsview指出，中國大陸三條新產線及友達8.5代線擴產帶動下，2018年面板供應面積達202.4百萬米平方，年增7.9%，為自2013年來年成長最高的一年。需求面，電視面板需求因世足賽以及上半年面板價格讓利帶動成長；桌上型電腦面板則受惠產品規格升級與電競需求提升，整體需求面積達198.5百萬米平方，年增9.5%。

WitsView研究經理胡家榕指出，今年供給端將有華星光電11代線、滁州8.6代線與超視堺10.5代線三條新產線的加入，去年三條新產線亦持續往滿產邁進，即便三星顯示器今年5月和9月，將分別把8.5代線LCD產能轉至QDOLED，整體供給面積仍維持成長。

反觀需求端，胡家榕表示，筆電面板今年持續壟罩在CPU缺貨陰霾中，需求受到抑制；監視器面板則持續收斂小尺寸產品規模，並聚焦於無邊框與23W以上利基型產品。雖然IT需求狀況不明朗，但受惠今年電視面板需求明顯往50吋以上產品移轉，有助於推升今年大尺寸面板需求面積年增9.3%，達217百萬米平方。

Witsview預估，今年大尺寸面板在供給面積成長幅度大於需求的情況下，全年供過於求比例將擴大至2.2%。

Witsview指出，首季因傳統淡季，四大應用別需求均下滑，整體需求面積較去年第四季衰退6.1%。其中，筆電面板在前期庫存尚未去化完畢，以及CPU供應仍存在缺貨風險的情況下，需求顯得淡季更淡；監視器面板方面，去年年底品牌擔心中美貿易戰墊高整機成本已提前備貨，於第一季陸續降低面板採購來調節庫存。

電視產品部分，Witsview表示，隨著55吋（含）以上大尺寸整機價格達甜蜜點，拉抬需求尺寸的成長，加上近年面板廠的新舊產能皆聚焦在50吋以上產品，導致中小尺寸（50吋以下）出現供應緊張，支撐面板廠企圖漲價的信心。

第一季供給情況，Witsview指出，除了2月工作天數短之外，SDP堺10代線工廠於1月持續進行歲修，華映則因為申請重整失敗與資金短缺，使得工廠無法正常運作；此外，中電熊貓的成都8.6代線，也因淡季減少生產，種種因素導致供應面積較去年第四季減少3.3%。整體而言，第一季大尺寸面板供過於求比例高達5.5%。

Witsview認為，第二季開始需求逐漸回溫，但有兩個市場變化值得關注，其一是電視面板恐面臨COF基板供貨不足的危機，卻也有機會推動電視面板價格漲勢，由中小尺寸擴大至大尺寸；二是IT面板則因CPU供應不足與面板庫存整理等因素，需求未見好轉，面板價格也絲毫沒有反彈機會。

整體而言，Witsview預期，第二季因市場預期32吋及43吋電視面板將缺貨，客戶提早回補庫存，順勢拉升第二季面板出貨面積成長6.3%。供應端則因三星顯示器提前一個月關閉產線，導致面板供給面積成長幅度低於需求，使得第二季的供過於求比例較前一季收斂至5.1%，供應吃緊的尺寸價格連帶起漲。

電視面板大尺寸面板顯示器

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