五招教你防範 被植入木馬

2019-03-27 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



美國資安大廠Fortinet北亞區資深技術協理劉乙今日表示，安裝防火牆、不安裝不明來路的軟體、定期更新作業系統、定期備份手機與電腦，以及布署網路沙箱等，這五招將可以避免被植入木馬。

華碩自動更新軟體被植入木馬，引起關注，終端裝置的消費者，要如何防止被植入呢?劉乙說，要防止木馬被植入電腦或手機等終端裝置，有五項工作要做，即1.安裝防火牆和病毒軟體。2.不安裝來路不明的軟體，不隨便點擊不明來源的網頁連結和執行電子郵件附件。

3.定期更新作業系統安全補釘和軟件資安更新。4.定期備份工作手機和電腦。5.佈署網路沙箱和多功能資安防火牆，及早模擬或利用C&C的連線資訊，發現潛在的感染設備。

他說，若你的電腦或手機，出現以下八種症狀，就可能被植入木馬。1.瀏覽器經常性跳出莫名的視窗。2.電腦或手機出現龜速情況。3.Windows出現藍畫面。4.滑鼠無法控制或自行異常移動情形。

5.硬碟或SD儲存莫名滿載。6.防火牆或資安軟體被移除或暫停使用。7.重要檔案莫名損毀或消失。8.使用者介面語系被更改。

至於被植入木馬會發生什麼事? 他說，木馬程式已經不僅僅是感染電腦，已知多種的變型木馬大幅入侵移動裝置，甚至是手機和網路監控設備。

目前有幾種常見的型態，1. BackDoor-開啟後門，以利駭客遠端操控此電腦，進而竊取上傳的資料，甚至在下載更多不同的惡意軟體。

2.DataThelf -偷竊機敏資訊，大至國家國防機密，小至個資及銀行帳密。3. Mining -竊取控制客戶的電腦資源，協助駭客數位貨幣挖礦。4.SMS/Call -利用感染手機盜傳簡訊，或盜撥高資費的付費電話。