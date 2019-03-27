4大因素影響換機周期拉長 今年智慧手機市場成長停頓

2019-03-27 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據IDC（國際數據資訊）全球專業代工與顯示產業研究團隊從供應鏈調查的最新研究結果顯示，由於下游市場需求疲軟，去年第4季全球智慧型手機產業相對上季成長幅度趨緩；IDC認為，受硬體發展成熟、產品品質提升、經濟發展遲緩預期、5G等待心理等影響，消費者換機周期拉長，今年全球智能手機市場成長停頓。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究經理高鴻翔指出，在消費者換機周期拉長的影響下，由於下游市場需求疲軟、旺季不旺，去年第4季全球智慧型手機產業相對上季僅微幅成長0.3%，年減6.2%。

他表示，在下游組裝廠商消化零組件庫存情況下，上游零件廠商面臨缺單窘境，加上應收帳款增加、資金短缺，壞帳風險提高、資金周轉壓力倍增。在產業競爭態勢方面，由於部分大型品牌廠商外包策略轉變，預料今年ODM廠商資源投入方向將隨訂單來源轉向。

展望今年全球智慧型手機產業發展，急短單是否出現，及過度悲觀預期下後續結構性缺貨將是上半年觀察重點。至於從全年產業發展來看，由於硬體功能發展成熟、消費者所採購的低階產品品質提升，加上經濟發展遲緩預期、5G等待心理，促使消費者換機周期拉長，2019年全球智能手機市場成長停頓。

IDC指出，在產業集中度提高後，大者恆大趨勢下，小型、白牌廠商式微造成淡季吸納庫存能力下降，產業鏈經營風險勢將提高。

IDC統計，去年第4季全球前五大智慧型手機組裝排名依序為鴻海(2317)、三星、和碩、偉創力、維沃；去年全年全球前五大智慧型手機組裝排名依序為三星、鴻海、歐珀、維沃、和碩。