宏達電VIVE參加巴塞爾藝術展香港展會 展出《登月》

2019-03-27 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）今（27）日表示，HTC VIVE將在29日開展的藝術界年度盛會Art Basel in Hong Kong巴塞爾藝術展香港展會（ABHK），推出亞洲首展VR藝術作品To the Moon《登月》，是由葛萊美音樂獎得主Laurie Anderson、和台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的作品；ABHK去年的參觀人數約8萬人，今年期望能吸引更多的參觀人潮。

宏達電Vive Arts總監張忠為表示，連續第二年成為巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境合作夥伴，非常榮幸可以首度為亞洲觀眾呈現這件沉浸式的VR藝術作品。

To the Moon《登月》是一件極具開創性的藝術作品，透過VR科技，完美詮釋藝術家的創新藝術觀點。

她說，Laurie Anderson及黃心健的作品傳達出兩位藝術家對於人類、環境及世界的關懷，呼應 HTC Vive「Humanity」、「Technology」及「Imagination」的三大品牌核心價值及願景。VIVE Arts將持續與全球優秀的藝術家與文化機構合作，共同創造出更多元豐富的VR藝術作品。

宏達電指出，To the Moon《登月》是Laurie Anderson和黃心健兩位藝術家第三件共同創作的VR藝術作品，也是至今最波瀾壯闊的作品，啟發自Anderson成為首位美國太空總署NASA之駐村藝術家的經驗，也以此紀念人類登陸月球50週年。

宏達電強調，VIVE長期致力於藝術領域的數位創新，2017年成立VIVE Arts，這是一項透過運用最新科技來改變藝術及文化體驗方式的全球計劃。目前已與全球超過40個文化機構合作，聚焦全世界最深入、創新、最具吸引力及影響力的藝術文化計畫。