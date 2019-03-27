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全台首例！新竹智慧零售平台上線

2019-03-27 15:00經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

智慧城市及智慧應用時代下，既有的產業型態及生活樣貌將產生巨大的改變，台灣第一個以智慧城市為發展核心的「安心智慧零售平台」終於誕生，並於今（27）日起在新竹市正式上線。

勤業眾信聯合會計師事務所去年與台灣大哥大集團、依德科技組成「智慧城市團隊」，有效整合產官學研四方優勢，取得經濟部「智慧城鄉生活應用發展計畫：新竹市安心智慧零售平台專案」，由勤業眾信負責專案合作營運模式與架構的規劃與執行，台灣大哥大則負責基礎設施的布局與建置，依德科技負責軟體開發、IOT線上平台開發與線上線下的規畫及整合，協助新竹市推動發展智慧城市解決方案。

勤業眾信風險諮詢服務營運長吳佳翰表示，「安心智慧零售平台」為整合物聯網技術，得以進行愛心捐贈、推廣小農與特色商品的智慧零售平台，將可協助新竹市政府在正確的時間點，以最方便、有效、智慧化的方式將物資提供給受贈者與市民，同時又能降低政府的管理成本。

勤業眾信北區主持會計師林政治表示，勤業眾信在新竹市深耕多年，主要服務客戶產業為科技業及製造業，期望藉由「智慧城鄉生活應用計畫之新竹市安心智慧零售平台專案」，能與在地深耕多年的新竹共好商圈協會、十大伴手禮促進協會等單位，擁有更緊密的連結與合作，並期盼攜手為新竹市提供更多服務、本地品牌日益茁壯，在未來共創內銷甚至海外輸出的可能性。

勤業眾信風險諮詢服務執行副總溫紹群表示，在經濟部工業局的支持下，勤業眾信協同台灣固網及依德科技共同執行「智慧城鄉生活應用計畫之新竹市安心智慧零售平台專案」，協助新竹市政府規劃並導入「智慧販賣機」的商業模式，整合多元支付、愛心卡、悠遊卡及點數管理機制，提供複合式的創新零售平台，讓弱勢族群得以最自然、便利的形式取得愛心物資，也能服務一般民眾購入各式小農及特色商品，兼具活絡愛心服務、開創農特產品銷售新通路，開啟智慧零售與智慧愛心通路的新頁。

台灣大哥大營運長吳傳輝表示，身為新世代科技公司的台灣大哥大，運用智慧服務與雲端科技，協助地方解決在地問題，不僅能幫助弱勢，還能以創新打造智慧零售生態系，促進台灣數位經濟發展。未來期望能擴大影響範圍，複製「新竹安心智慧零售平台」成功經驗，與其他地方政府合作，協助更多城鄉邁向智慧化。

依德科技總經理詹俊坤表示，為使新竹市安心智慧零售平台有效，需借重勤業眾信於智慧城市的執行經驗及規劃能力，協助執行廠商將解決方案有效落地，並創造出可長可久的營運模式，未來也希望能與勤業眾信建立長期的合作關係，創造更多智慧城市的解決方案以及營運模式。

台灣大哥大智慧城市經濟部

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