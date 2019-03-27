集邦：電視面板部分尺寸Q2起漲

2019-03-27 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



集邦科技光電研究（WitsView）觀察，需求逐漸回溫，但均有供連缺貨影響，Q2電視面板價格漲勢由中小尺寸擴大至大尺寸；IT面板則因CPU供應不足、與面板庫存整理等因素，需求未見好轉，IT面板價格反彈無望。

根據集邦科技光電研究（WitsView）最新大尺寸面板供需調查報告顯示，在中國三條新產線以及台灣友達8.5代線的擴產帶動下，2018年面板供應面積達202.4百萬米平方，年增7.9%，為自2013年來年成長最高的一年。

需求方面，電視面板需求因世足賽以及上半年面板價格讓利帶動成長，PC用面板則受惠於產品規格升級與電競需求提升，整體需求面積達198.5百萬米平方，年增9.5%。

2018年全年供過於求比例（Glut Ratio）從原先預估的2.4%收斂至2%。

WitsView研究經理胡家榕指出，2019年供給端將有華星光電 11代線、HKC滁州8.6代線與超視堺10.5代線三條新產線的加入，加上去年三條新產線持續往滿產邁進，因此即便SDC將於今年5月和9月分別將8.5代線LCD產能轉至QD OLED，整體供給面積仍維持成長，年增預計達9.6%。

反觀需求端，筆記型電腦面板今年持續壟罩在CPU缺貨陰霾中，需求受到抑制；監視器面板則持續收斂小尺寸產品規模並且聚焦於無邊框與23W以上利基型產品。

雖然IT需求狀況不明朗，但受惠於今年電視面板需求明顯往50吋以上產品移轉，有助於推升今年大尺寸面板需求面積年增9.3%，達217百萬米平方。今年大尺寸面板在供給面積成長幅度大於需求的情況下，全年供過於求比例將擴大至2.2%。

第1季因傳統淡季，四大應用別需求均下滑，整體需求面積較去年第四季衰退6.1%。其中，筆記型電腦面板在前期庫存尚未去化完畢以及CPU供應仍存在缺貨風險的情況下，需求顯得淡季更淡。

監視器面板方面，去年年底品牌擔心中美貿易戰墊高整機成本已提前備貨，於第1季陸續降低面板採購來調節庫存。電視產品隨著55吋（含）以上大尺寸整機價格達甜蜜點，拉抬需求尺寸的成長，加上近年面板廠的新舊產能皆聚焦在50吋（含）以上產品，導致中小尺寸（50吋以下）出現供應緊張，支撐面板廠企圖漲價的信心。

至於第1季供給情況，除了2月工作天數短之外，SDP堺十代線工廠於1月持續進行歲修，華映則因為申請重整失敗與資金短缺，使得工廠無法正常運作。

此外，CEC成都8.6代線也因為淡季減少生產，種種因素導致供應面積較去年第四季減少3.3%。

整體而言，第1季大尺寸面板供過於求比例高達5.5%。

第2季需求逐漸回溫，但有兩個市場變化值得關注：一是電視面板恐面臨COF film供貨不足的危機，卻也有機會推動電視面板價格漲勢由中小尺寸擴大至大尺寸；二是IT面板則因CPU供應不足與面板庫存整理等因素，需求未見好轉，面板價格也絲毫沒有反彈機會。