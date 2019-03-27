Google 2019智慧台灣計劃 朝人才、經濟、生態系邁進

2019-03-27 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



Google今（27）日宣布智慧台灣計畫將持續朝人才、經濟、生態系三大面向邁進，比較特別的是，Google有一項服務是「職缺搜尋」，今年這項服務正式推出中文版，國內外人力資源網站所張貼的工作機會都可以在這項服務中搜尋到，滿足求職者和企業需求。

Google台灣總經理陳俊廷表示，推動Google智慧台灣計畫一年後，很開心達成訓練5,000名AI與50,000數位行銷人才目標，並履行Google將Pixel手機和Google助理帶到台灣的承諾。

Google近期還在台灣完成亞洲首宗再生能源交易、興建，並預備台灣團隊雙倍成長空間的辦公園區，今年除了持續聘用台灣員工，加碼提供培訓資源之外，也希望能繼續強化智慧台灣計畫，透過Google網路科技和數據力量，讓台灣在人才、經濟、生態系三方面都能獲得實質益處。

Google向來重視人才培育，在台灣的人才發展計畫，除了直接聘用台灣當地人才之外，也與產官學界合作推動培訓計畫，提供免費的線上資源或者實體課程；除了這些計畫之外，台灣今年也首度實施Google.org專案，均一平台教育基金會將獲得100萬美元資金挹注，以科技力量幫助台灣100萬名國中小學生消彌學習落差。

Google也與台灣經濟研究員合作發布「台灣企業跨境關鍵報告」，期望能引導企業調整出口成長策略，瞄準擁有龐大人口紅利和數位經濟優勢的東南亞市場，並讓企業透過數據分析，找出跨境商機優勢。

而在Google生態系方面，Google助理繁體中文版自去年正式登台後，就備受台灣使用者喜愛，後續也推出Action on Google開發者平台，將Google助理連結到在地平台服務，拓展台灣AI智慧應用生態系。