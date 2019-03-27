親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

戰火再起？賴清德新書爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

新光保全 用科技守護智慧城市

2019-03-27 14:49聯合晚報 李麗秋

隨著AI技術與應用逐漸成熟、5G網路世代也即將來臨，不只個人生活與智慧科技息息相關，城市運作若要更順暢便利，更得仰賴科技。即日起至3/29，南港展覽館正盛大舉辦《智慧城市與物聯網展》，大會以「智慧物聯網引領智慧城市再升級」為主題，藉由AI與IoT的整合，以此展覽呈現推動升級Smart City 2.0的能力。

新光保全也與關係企業人壽、銀行、醫院共同參加智慧城市展，以智慧安防、智慧照護、智慧住宅、智慧交通、智慧物流、智慧金融6大主題區呈現各種智慧應用，並首次曝光新板傑仕堡樂齡宅實境，提供各種實境體驗，讓民眾親身體會智慧化服務的科技與便利。

新光保全總經理洪國超表示，智慧城市必須包含5大要素：便利、安全、健康、永續、隱私，除了追求科技的便利性，更要讓有形的物件到無形的人心都感到安全，積極促進健康照護的發展，同時兼顧環保節能與個人隱私的維護。

整體概念從城市核心到外圍、從居家生活到公共空間、從居家照護到智慧醫療、從數位金融到智慧消費，以及住宅、交通、物流等，結合物聯網、影像辨識、綠色能源等應用，展現一座智慧城市所需的各項服務，以「科技守護智慧城市」為主軸，完整展現新光保全進化成為AIoT服務提供者的企圖心。

物聯網保全AI

相關新聞

Google 2019智慧台灣計劃 朝人才、經濟、生態系邁進

2019-03-27 13:00

智慧照護區 貼心智能設備

2019-03-27 14:49

智慧安防區 最先進AI保全

2019-03-27 14:49

HTC攜手高通 推動XR生態系

2019-03-27 14:42

車聯網、智慧路燈 遠傳推AI新應用

2019-03-27 14:42

首屆台灣循環經濟獎 友達獲企業獎、創新獎雙項肯定

2019-03-27 14:07

緯創攜SONY等合組聯盟 攻智能攝像系統生態系

2019-03-27 10:38

宏達電聯手高通 加速XR一體機發展

2019-03-27 09:35

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

中華電大數據 催動農業進化

2019-03-27 01:10

華碩防駭 啟動新驗證機制

2019-03-27 01:06

Google擴大營運 將在台增招數百員工

2019-03-27 00:30

新鼎 搶智慧工廠商機

2019-03-26 23:58

聯發科推車電晶片平台

2019-03-26 23:56

股權爭議 桃園亞矽創新公司 合作破局

2019-03-26 23:54

蘋果秀新服務 遊戲業迎商機

2019-03-26 23:35

iPhone SE特別版 在美上架

2019-03-26 23:29

蘋果三款硬體產品 台廠受惠

2019-03-26 23:29

策略經營／京東再造 拆掉高牆 找回初心

2019-03-26 23:22

Google攻AI 訓練萬名人才

2019-03-26 23:18

Google進駐Tpark 助攻5G應用

2019-03-26 23:18

亞馬遜AWS 林口設點

2019-03-26 23:18

台積、科技部 聯手育才

2019-03-26 23:18

智慧城市展再升級 新光保全6大主題展區包辦生活大小事

2019-03-26 21:59

郭台銘吃高雄鳳梨影片曝光：還有20個廠區沒水果吃

2019-03-26 21:11

Google進駐新北 落腳Tpark遠東通訊園區

2019-03-26 19:50

英業達三大新產品齊發 將推升2019獲利回升

2019-03-26 19:11

智慧城市展開跑 遠傳5G應用吸睛

2019-03-26 17:40

中華電參展智慧城市論壇暨展覽 盼打通新南向發展

2019-03-26 17:32

晟德下一步 規劃收購製造、行銷通路

2019-03-26 15:17

智慧城市展／中光電「飛天機器人」 獲創新應用獎

2019-03-26 14:39

智慧城市展／東元 超萌送餐機器人亮相

2019-03-26 14:39

智慧城市展／童子賢：不樂見保護主義讓經濟衰退

2019-03-26 14:39

智慧城市展／工研院院長劉文雄：循環永續最關鍵

2019-03-26 14:39

鴻海採購高雄鳳梨 直送富士康龍華廠區

2019-03-26 14:27

大同技術走向海外 助捷克巴士站智慧化

2019-03-26 14:14

經部攜手亞馬遜 培育台灣潛力獨角獸

2019-03-26 13:40

高榮、工研院與全球安聯合作 首創3D列印醫材體驗診線

2019-03-26 12:48

Google：在台Tpark建雙倍空間全新辦公園區

2019-03-26 11:59
看更多

熱門文章

郭台銘吃高雄鳳梨影片曝光：還有20個廠區沒水果吃

2019-03-26 21:11

兆豐前理專7年挪用客戶6340萬 金管會開罰600萬

2019-03-26 18:05

永旺信用卡驚爆6月起退出台灣 5萬張卡將失效

2019-03-27 13:39

超商搶「黑金」 日賣百萬杯咖啡

2019-03-27 01:12

保經業務員跑到香港賣台灣保單 賣2張被金管會罰200萬

2019-03-26 18:31

再度加碼投資 為何在Google的未來裡 台灣那麼重要

2019-03-27 08:45

台灣兩優點 讓外國新創老闆讚：來台創業是對的！

2019-03-26 20:05

理專隻手遮天挪用客戶6,340萬元 兆豐銀被罰600萬元

2019-03-26 17:01

壽險業前二月匯損 高達411億

2019-03-27 00:55

iPhone SE特別版 在美上架

2019-03-26 23:29

衝刺台灣Pay 四路進擊

2019-03-27 00:28

台灣瘋現煮咖啡 日本愛罐裝

2019-03-27 01:12

跨行轉帳費優惠4月上路 銀行手續費恐短收3億

2019-03-27 00:27

大同集團內外交迫 重傷百年老店

2019-03-26 23:30

晟德下一步 規劃收購製造、行銷通路

2019-03-26 15:17

Google進駐新北 落腳Tpark遠東通訊園區

2019-03-26 19:50

蘋果三款硬體產品 台廠受惠

2019-03-26 23:29

銀行法修正 查假外資添利器

2019-03-27 00:55

新壽：南港內科商辦熱起來

2019-03-27 00:29

小確幸！下周起小額跨行轉帳手續費調降

2019-03-26 17:27

Google攻AI 訓練萬名人才

2019-03-26 23:18

晟德雙策略 旗下事業邊買邊賣

2019-03-27 01:11

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

華航安大略機場開航慶周年

2019-03-27 10:07

租稅天堂變色 台商如何自保？

2019-03-26 15:24

郭董介紹鴻海家族成員「準時達」歡迎找他們為大家服務

2019-03-26 18:13

小確幸！1000元以下小額轉帳手續費分級優惠

2019-03-26 19:40

蘋果秀新服務 遊戲業迎商機

2019-03-26 23:35

AppleCard來台發行 金管會：需申請或與國內發卡行合作

2019-03-26 20:38

國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28

聯發科推車電晶片平台

2019-03-26 23:56

庫藏股留才 轉換期延至五年

2019-03-27 00:30

名家觀點／搶進大灣區，金融業準備好了嗎

2019-03-27 00:45

林口新創園聯合亞馬遜 全國唯一可商轉5G實證場域

2019-03-26 21:38

金管會定調：Apple Card來台 須攜手銀行

2019-03-26 23:29

財部主管財團法人 設立門檻訂3,000萬

2019-03-27 00:30

英業達三大新產品齊發 將推升2019獲利回升

2019-03-26 19:11

一銀鼓勵休假 獎金大方送

2019-03-27 00:27

中華電大數據 催動農業進化

2019-03-27 01:10

美中貿易戰 台商回流 蓋廠活絡

2019-03-26 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top