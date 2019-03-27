新光保全 用科技守護智慧城市

隨著AI技術與應用逐漸成熟、5G網路世代也即將來臨，不只個人生活與智慧科技息息相關，城市運作若要更順暢便利，更得仰賴科技。即日起至3/29，南港展覽館正盛大舉辦《智慧城市與物聯網展》，大會以「智慧物聯網引領智慧城市再升級」為主題，藉由AI與IoT的整合，以此展覽呈現推動升級Smart City 2.0的能力。

新光保全也與關係企業人壽、銀行、醫院共同參加智慧城市展，以智慧安防、智慧照護、智慧住宅、智慧交通、智慧物流、智慧金融6大主題區呈現各種智慧應用，並首次曝光新板傑仕堡樂齡宅實境，提供各種實境體驗，讓民眾親身體會智慧化服務的科技與便利。

新光保全總經理洪國超表示，智慧城市必須包含5大要素：便利、安全、健康、永續、隱私，除了追求科技的便利性，更要讓有形的物件到無形的人心都感到安全，積極促進健康照護的發展，同時兼顧環保節能與個人隱私的維護。

整體概念從城市核心到外圍、從居家生活到公共空間、從居家照護到智慧醫療、從數位金融到智慧消費，以及住宅、交通、物流等，結合物聯網、影像辨識、綠色能源等應用，展現一座智慧城市所需的各項服務，以「科技守護智慧城市」為主軸，完整展現新光保全進化成為AIoT服務提供者的企圖心。