智慧照護區 貼心智能設備

2019-03-27 14:49 聯合晚報 本報訊



台灣人口高齡化，新光保全很早就投入高齡服務研究，並陸續加入銀髮產業協會、協助成立輔具發展協會，並與新光人壽、醫院進行集團資源整合，近期亦攜手優納比Unabiz、艾克思進行異業合作。

本次展場設置的智慧照護區，特別與新光人壽攜手展出新板傑仕堡樂齡宅實境，呈現以智慧建築8大指標規劃的頂級住宅，多款貼心的智能設備，包括：分辨性別自動掀蓋的智慧馬桶、浴室裝設智慧魔鏡，每當住戶使用衛浴，魔鏡就會自動記錄體重與體脂變化，提醒住戶管理健康，空間動線也以高齡及行動不便者需求規劃，讓住戶都能安心生活。

因人口老化隨之而來的照護需求，也促使新光保全成立事業群新保生活關懷公司，在居家照護方面展出雲端居家照護系統，及各種為高齡及行動不便者引進的輔具，例如：SAZUKE搬移機器人、智慧床墊無感即時偵測長者呼吸心跳狀態、人型輪廓離床偵測、免下床的神奇洗頭機等，希望讓高齡和行動不便者，無論在宅或機構，有機會享受更舒適智慧生活，減輕照護者負擔。

新光保全舉辦科技守護智慧城市新生活系列論壇，邀集多位產業精英分享物聯網、智慧居家、智慧金融、AIoT智慧安防、智慧醫療與照護相關主題的最新趨勢與應用。參與論壇、逛展區可參加抽獎，歡迎民眾踴躍參與。