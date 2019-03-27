隆達公布2月自結虧損 今年營運回升的關鍵看MiniLed

2019-03-27 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



LED廠隆達（3698）近日股價連續下跌，短期股價波動大，應主管機關要求公布2月自結數，單月虧損9000萬元，較去年第四季單季虧損金額略大，由於該公司去年底前即推出MiniLED新產品，今年營運能否止跌回升，MiniLED下半年出貨增長情況將是重要因素。

隆達股價自3月初高點19.6元，持續下跌至今日盤中低點16.4元，短線波段跌幅達到逾19%，該公司應主管機會要求公布2月自結數。其中，2月營業收入6.11億元，稅前淨損9000萬元，本期淨損9000萬元，單月每股虧損0.18元。

該公司在去年第四季營業收入24.18億元，單季稅前淨損7,700萬元，第四季單季淨損7,200萬元，第四季單季每股虧損0.14元。累計去年全年營收110.55億元，稅前淨利8,000萬元，去年全年稅後純益為4,900萬元，全年每股稅後純益為0.1元。

2月由於工作天數不足，因此，影響隆達單月營收表現，預期3月營運可望逐漸回升，不過，以產業循環來看，今年第一季仍延續去年第四季的淡季表現，單季仍不易明顯彈升，預計第二季以後，營運有機會逐加溫。

此外，該公司去年底前即推出MiniLED，並已開始在電競用顯示器接單小量出貨，近期該公司也發表最新車用LED矩陣式光源模組、Mini RGB LED模組應用於車載，包括儀表板顯示器以及車尾燈及VCSEL 3D感測元件，近期將在上海國際車燈展亮相，市場法人也認為，今年隆達的營運表現，下半年MiniLED的出貨能否開始增量將是重要因素。